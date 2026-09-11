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Test znalostí starých českých slov: Pro mladší generace bude úspěch i 6 z 10 bodů

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Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo si myslí, že češtinu ovládají. Vaším úkolem bude rozluštit staročeské výrazy, které babičky a dědečkové používali naprosto běžně.
Fotografie staročeské chalupy

Fotografie staročeské chalupy

Zdroj: Foto: Stribrohorak / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, staročeská chalupa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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