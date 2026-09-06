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České Budějovice spouštějí novou venkovní hru. Děti i dospělí budou hledat žluté puky

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České Budějovice připravují novou venkovní aktivitu, která má spojit pohyb, zábavu a moderní technologie. Projekt CB iHřiště nabídne od září úkoly a soutěže pro děti, teenagery i dospělé. Po městě už je rozmístěno 60 herních bodů v podobě žlutých puků.
České Budějovice spouštějí novou venkovní hru. Děti i dospělí budou hledat žluté puky

České Budějovice spouštějí novou venkovní hru. Děti i dospělí budou hledat žluté puky

Zdroj: město České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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