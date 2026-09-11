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Další komplikace pro brněnské řidiče. Kaštanová bude o víkendu opět uzavřená

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Stavbaři opět o víkendu uzavřou kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně Kaštanovou ulici. Budou totiž demontovat podpůrnou skruž pod mostem.
Další komplikace pro brněnské řidiče. Kaštanová bude o víkendu opět uzavřená

Další komplikace pro brněnské řidiče. Kaštanová bude o víkendu opět uzavřená

Zdroj: ŘSD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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