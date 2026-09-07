Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kdo povede Budějovice? O 45 míst v zastupitelstvu zabojuje deset kandidátek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Budějcích se letos o přízeň voličů utká deset politických subjektů. Mezi nimi je ODS, která před čtyřmi lety volby vyhrála, hnutí ANO, nové Naše Česko i několik koalic. O finální sestavě rozhodnou voliči už 9. a 10. října. Koho byste do budějovického zastupitelstva poslali vy?
Kdo povede Budějovice? O 45 míst v zastupitelstvu zabojuje deset kandidátek

Kdo povede Budějovice? O 45 míst v zastupitelstvu zabojuje deset kandidátek

Zdroj: Petr Bezděk
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procent
Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procent
České Budějovice spouštějí novou venkovní hru. Děti i dospělí budou hledat žluté puky
České Budějovice spouštějí novou venkovní hru. Děti i dospělí budou hledat žluté puky

České Budějovice připravují novou venkovní aktivitu, která má spojit pohyb, zábavu a moderní technologie....

Na jih Čech míří stíhačky a vrtulníky. Za focení vojenských objektů hrozí pokuta
Na jih Čech míří stíhačky a vrtulníky. Za focení vojenských objektů hrozí pokuta

Už příští týden budou nad jižními Čechami létat eurofightery, bojové podzvukové letouny i vojenské...

Při nehodě u Branišova se zranili tři muži, jeden musel být vyproštěn
Při nehodě u Branišova se zranili tři muži, jeden musel být vyproštěn

Tři záchranářské posádky a vůz s lékařem zasahovaly v sobotu večer u havárie osobního automobilu v...

Rychlá jízda trápí Písek. Město chce situaci řešit novým kruhovým objezdem
Rychlá jízda trápí Písek. Město chce situaci řešit novým kruhovým objezdem

Město Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu od Strakonic, kde řidiči dlouhodobě překračují povolenou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.