Kdo povede Budějovice? O 45 míst v zastupitelstvu zabojuje deset kandidátek

Podzimní komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude v příštích čtyřech letech zastupovat obyvatele Českých Budějovic. Zastupitelstvo Českých Budějovic má 45 členů, a právě z něj následně vzejde nové vedení města včetně primátora.
Volby do zastupitelstev obcí se letos uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. Ve stejném termínu proběhne také první kolo voleb do třetiny Senátu. Pokud v některém senátním obvodu nebude kandidát zvolen už v prvním kole, druhé kolo se uskuteční o týden později, 16. a 17. října.
O hlasy se utká deset kandidátek
ODS bude obhajovat vítězství z roku 2022. Tehdy v Českých Budějovicích získala téměř 40 procent hlasů a 16 z celkem 45 mandátů. Letošní kandidátku vede Jan Teplý. ODS však jde do voleb v podstatně jiné situaci než před čtyřmi lety.
Největší změnou je vznik hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Kuba v minulém roce opustil ODS a letos představil vlastní politické hnutí. V Českých Budějovicích vede kandidátku současná primátorka Dagmar Škodová Parmová, která před čtyřmi lety kandidovala jako lídryně ODS.
Naše Česko navíc oznámilo spolupráci s hnutím MY pardubického hejtmana Martina Netolického. Společně budou v letošních komunálních volbách kandidovat ve 156 městech a obcích.
Lidovci a TOP 09 pokračují ve společné kandidátce Společně pro Budějovice. Jejím lídrem je Ondřej Talíř. Na kandidátce nechybí ani současný náměstek primátorky Tomáš Bouzek.
Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) se tentokrát spojilo se Starosty a nezávislými. Kandidátku vede Tomáš Chovanec, druhý je za STAN Petr Vodrážka. Spojení má podle jeho představitelů zabránit dalšímu tříštění hlasů a cílem je získat až deset mandátů.
Do voleb jde také hnutí ANO. Jeho kandidátku vede současný městský zastupitel Viktor Lavička. ANO bylo před čtyřmi lety druhou nejsilnější stranou v Budějovicích, když získalo 13 mandátů.
Piráti tentokrát kandidují společně s uskupením Budějčáci a s podporou Zelených. Kandidátku povede Pavel Tůma. Na dalších místech jsou zastupitelka Pavla Heyduková a člen městské komise Erik Ferchenbauer.
Volební koalici vytvořili také Motoristé a Svobodní. Jejím lídrem je Václav Srogončík, dvojkou je Milan Černoch ze Svobodných. Samostatnou kandidátku postavila SPD. Jejím lídrem je Jan Kadlec, který už v českobudějovickém zastupitelstvu působí.
Kandidátku s názvem Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK tvoří v Budějovicích jediná kandidátka. Její jedničkou je lékařka Štěpánka Šindelářová.
Desítku uzavírá koalice PRO BUDĚJCE, kterou tvoří KSČM, PRO, SOCDEM, ČSSD, ČSNS a Stačilo!. Kandidátku vede Richard Štěpán.
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