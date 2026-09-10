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V Jindřichově Hradci usiluje znovu o mandát 23 ze 27 současných zastupitelů

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V Jindřichově Hradci v letošních komunálních volbách znovu usiluje o mandát 23 z 27 současných zastupitelů. Pozici obhajuje starosta Michal Kozár (ANO) i místostarostové Radim Staněk (Naše Česko) a Bohumil Komínek (Nezávislí Pro Hradec). Mezi kandidáty naopak chybí senátor Jaroslav Chalupský, protože hnutí Hradec Srdcem a Rozumem kandidátku nesestavilo.
V Jindřichově Hradci usiluje znovu o mandát 23 ze 27 současných zastupitelů

V Jindřichově Hradci usiluje znovu o mandát 23 ze 27 současných zastupitelů

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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