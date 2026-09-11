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Kniha stínů je okultistický průvodce, návod na techniky rituálů nebo zápisník sabatů. Napsána byla teprve nedávnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pohanské náboženství Wicca má i v moderní době poměrně hodně věřících. Snoubí v sobě mystiku, tajemné rituály a také tzv. Knihu stínů. Co lze z tohoto spisu z minulého století vyčíst?
Kniha stínů je okultistický průvodce, návod na techniky rituálů nebo zápisník sabatů. Napsána byla teprve nedávno
Zdroj: Midnightblueowl / Creative commons, CC-BY-SA
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