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Kniha stínů je okultistický průvodce, návod na techniky rituálů nebo zápisník sabatů. Napsána byla teprve nedávno

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Pohanské náboženství Wicca má i v moderní době poměrně hodně věřících. Snoubí v sobě mystiku, tajemné rituály a také tzv. Knihu stínů. Co lze z tohoto spisu z minulého století vyčíst?
Kniha stínů je okultistický průvodce, návod na techniky rituálů nebo zápisník sabatů. Napsána byla teprve nedávno

Kniha stínů je okultistický průvodce, návod na techniky rituálů nebo zápisník sabatů. Napsána byla teprve nedávno

Zdroj: Midnightblueowl / Creative commons, CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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