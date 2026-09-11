Důchodci zatím nevědí, kolik dostanou v roce 2027 navíc. Ve hře se objevily tři variantyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Důchodci zatím nevědí, kolik dostanou v roce 2027 navíc. Ve hře se objevily tři varianty
Představení nové generace iPhonů přineslo také výrazné změny v českém ceníku Applu. Firma část starších...
Od začátku roku 2027 se výrazně změní nejnižší možný výdělek zaměstnanců v Česku. Minimální mzda vzroste o...
Lidé, kteří pobírají starobní důchod a zároveň dál chodí do zaměstnání, mohou díky zvláštní slevě na...
Důchodci, kteří chtějí dostávat oznámení o zvýšení důchodu klasicky poštou, by si měli pohlídat konec září....
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