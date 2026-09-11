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Důchodci zatím nevědí, kolik dostanou v roce 2027 navíc. Ve hře se objevily tři varianty

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O konečné podobě lednové valorizace důchodů pro rok 2027 zatím rozhodnuto není. Současný návrh počítá se zvýšením o 300 korun měsíčně, vláda však může využít zákonnou možnost a přidat více. Ve hře je částka kolem 590 korun, diskutuje se také o jednorázovém příspěvku.
Důchodci zatím nevědí, kolik dostanou v roce 2027 navíc. Ve hře se objevily tři varianty

Důchodci zatím nevědí, kolik dostanou v roce 2027 navíc. Ve hře se objevily tři varianty

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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