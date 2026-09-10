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DRBNA HISTORIČKA: U Bílé růže nocovali formani i kejklíři. Rozhodovalo se tu o Budějcích

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Hostinec U Bílé růže býval po staletí místem, kde se potkávali lidé přijíždějící do Budějovic za obchodem, řemeslem i zábavou. Historik Jan Schinko v dalším díle Drbny historičky připomíná pestrý život v někdejším zájezdním hostinci, jeho kulturní význam i tajné schůzky, které se zde vedly k převzetí správy nad městem v květnu 1945.
DRBNA HISTORIČKA: U Bílé růže nocovali formani i kejklíři. Rozhodovalo se tu o Budějcích

DRBNA HISTORIČKA: U Bílé růže nocovali formani i kejklíři. Rozhodovalo se tu o Budějcích

Zdroj: Jan Schinko
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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