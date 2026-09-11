Jedna betonová dlaždice váží 24 kilo a po pár zimách praská. Zahrádkáři ji nahrazují materiálem, který je 4x lehčí a vodu vůbec nenasákne

Kdo někdy přenášel paletu velkých betonových desek po zahradě, ví, že nejdražší položkou celé akce bývají záda. Podle technického listu PRESBETON sahá kusová hmotnost plošné dlažby od zhruba 15 kg u formátu 400 × 400 × 40 mm až po 28,75 kg u rozměru 500 × 500 × 50 mm. Každý metr čtvereční chodníčku tak představuje desítky kilogramů materiálu, který zahrádkář zvedá, nese a sesazuje ručně. Plastové dlaždice z recyklovaného polyetylenu nebo polypropylenu se přitom pohybují kolem 8 kg za kus stejné plochy, a pokládají se nasucho, bez malty, bez vibrační desky.
Proč betonový chodníček trápí českou zahradu víc, než se zdá
Hmotnost představuje jen první překážku. Druhou je podloží. Obecné zásady pokládky PRESBETON předepisují hutněné vrstvy kameniva odstupňované podle budoucího zatížení, správnou frakci lože, obrubníky a dilatační spáry. Kdo tuhle přípravu odbude, riskuje sedání, nerovnosti a následné praskání desek.
Třetí komplikací je voda v kombinaci s mrazem. Cementový výrobek vždy určitou míru vlhkosti pojme. Když teplota klesne pod nulu, nasáklá voda expanduje a vytváří vnitřní tlak. CS-BETON sice deklaruje nízkou nasákavost a mrazuvzdornost svých výrobků, PRESBETON nabízí desetiletou záruku kvality, ale obojí platí za předpokladu správné pokládky, funkčního odvodnění a šetrné zimní údržby. Univerzální poučka „po třech zimách to popraskalo“ neexistuje; rozhoduje souhra podkladu, spár, sklonu a údržby.
Tři větve plastové náhrady: který recyklát se hodí kam
Pod pojmem „plastová dlažba“ se na českém trhu skrývají tři odlišné kategorie, a zaměňovat je znamená špatně vybrat.
Chodníková dlažba z čistého recyklátu, například Mosolut PFS ze 100% recyklovaného plastu, rozměr 50 × 50 × 6 cm, hmotnost 8,3 kg. Certifikace Blue Angel, třída zatížení SLW 60 podle DIN 1072. Hodí se na zahradní chodníčky, propustné plochy i parkovací stání. Cena kolem 269 Kč za kus, tedy přibližně 1 075 Kč za metr čtvereční. Zatravňovací a zasakovací gridy, například TECHNIgreen RW40 ze 100% recyklovaného LDPE, tloušťka pouhých 40 mm, přesto deklarované tlakové zatížení 24,68 tuny. Terragrid E35 od Covernitu váží dokonce jen 0,55 kg za kus a unese až 160 tun na metr čtvereční. Obě řešení míří na příjezdové cesty, parkoviště a zpevněné trávníky. WPC dlaždice, kompozit dřeva a plastu, typicky 60 % dřevní hmoty, 35 % HDPE a 5 % aditiv. Nextwood nabízí formát 300 × 300 mm za 98 Kč, spotřeba 11 kusů na metr čtvereční vychází na zhruba 1 078 Kč/m². Nacvakávací montáž na rovný podklad, záruka 2 + 20 let proti houbám a hnilobě. Patří na terasy, balkony a reprezentativní pochozí plochy.
Zásadní rozdíl mezi čistým plastem a WPC spočívá ve vztahu k vodě. Polyetylen či polypropylen vlhkost nepojmou, takže mrazové poškození samotného dílce prakticky nehrozí. WPC se ale chová jinak: protokol ITC prokázal u dřevoplastového kompozitu bobtnání i absorpci vody. Kdo hledá materiál do mokrého terénu, potřebuje čistý recyklát.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Suchá pokládka mění zahradní stavbu ve skládačku
Největší praktický přínos plastových systémů tkví v tom, jak radikálně zjednodušují celý proces. Betonová dlažba vyžaduje mokrou stavební práci: hutnění podloží, lože ze štěrku, vyrovnání, sesazení těžkých desek a spárování. Plastové moduly se spojují zámky, WPC dlaždice Nextwood se nacvakávají na připravený rošt. Speciální nářadí ani malta nejsou zapotřebí.
Další výhoda: demontáž a opětovné využití. Suchý zámkový spoj umožňuje kdykoli rozebrat úsek chodníčku, přemístit dlaždice jinam na zahradu a znovu je sestavit. U betonových desek uložených do lože sice přesun také zvládnete, ale každý kus o hmotnosti 20+ kg musíte znovu zvednout, přenést a vyrovnat.
Pro hobby zahrádkáře to mění perspektivu: zahradní chodníček přestává být stavební investicí s bagrem a míchačkou a stává se odpoledním projektem s metrem a gumovou paličkou.
Nosnost, životnost a letní vedro: co říkají čísla
Lehká konstrukce automaticky neznamená křehkou. TECHNIgreen RW40 s tloušťkou 40 mm deklaruje pojezdové zatížení, které dalece přesahuje potřeby zahradního chodníčku. Terragrid E35 o výšce pouhých 37 mm zvládá zpevnění příjezdových ploch. U betonu přitom PRESBETON doporučuje pro pojezd osobním autem tloušťku minimálně 60 mm a často ještě nosnou železobetonovou desku pod ložem.
V letních vedrech plastové dílce pracují s teplotní roztažností: TECHNIgreen řeší stabilitu dilatačními prvky, Nextwood požaduje mezeru alespoň 4 mm mezi dlaždicemi. Beton naopak drží tvar v horku lépe, ale více trpí zimní kombinací vody a mrazu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák