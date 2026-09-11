Jeden kabel místo pěti: USB-C v notebooku umí víc, než si myslíte. Jenomže většina z vás ho používá špatně

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Jeden kabel místo pěti: USB-C v notebooku umí víc, než si myslíte. Jenomže většina z vás ho používá špatněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jeden USB-C kabel dokáže nahradit napájecí adaptér, video kabel k monitoru, datový kabel k docku i připojení klávesnice a myši.
USB-C kabel
Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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