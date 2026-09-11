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Tohle dělá s vlasy každá Italka po 60. Omladí to o 10 let, Češky to zatím většinou neznajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Deset let dolů žádný sestřih doslova neubere. Jeden konkrétní střih z Itálie ale umí s tváří po šedesátce opravdu hodně a v českých salonech si o něj zatím řekne málokterá žena. Přitom stačí vědět, jak ho nazvat.
Tohle dělá s vlasy každá Italka po 60. Omladí to o 10 let, Češky to zatím většinou neznají
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Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...Všechny články tohoto autora →
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