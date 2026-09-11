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Tohle dělá s vlasy každá Italka po 60. Omladí to o 10 let, Češky to zatím většinou neznají

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Deset let dolů žádný sestřih doslova neubere. Jeden konkrétní střih z Itálie ale umí s tváří po šedesátce opravdu hodně a v českých salonech si o něj zatím řekne málokterá žena. Přitom stačí vědět, jak ho nazvat.
Tohle dělá s vlasy každá Italka po 60. Omladí to o 10 let, Češky to zatím většinou neznají

Tohle dělá s vlasy každá Italka po 60. Omladí to o 10 let, Češky to zatím většinou neznají

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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