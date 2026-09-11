Družstevní bydlení se vrací do Hradce. Na Pouchově vznikne 126 bytůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Družstevní bydlení se vrací do Hradce. Na Pouchově vznikne 126 bytů
Skiareál Špindlerův Mlýn uvede projekt propojení areálů Medvědín a Svatý Petr do provozu 12. prosince se...
Říct si „ano“ na zámku bude v Jičíně zase o něco příjemnější. Rekonstrukce tamní obřadní síně pokročila,...
Správa nemovitostí Hradec Králové měla platby nastavené tak, aby je kontrolovali nejméně dva lidé. Přesto z...
Housle Jaroslava Svěceného, Vivaldi mezi zdmi Kotěrovy budovy i hudba tří staletí. Hradec Králové od...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →