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Družstevní bydlení se vrací do Hradce. Na Pouchově vznikne 126 bytů

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Na Pouchově začíná výstavba 126 družstevních bytů. Zájemci budou muset složit 20 procent z ceny, zbytek budou postupně splácet družstvu. Byty od 1+kk do 4+kk vzniknou na místě nevyužívaného areálu, první obyvatelé se mají nastěhovat začátkem roku 2029.
Družstevní bydlení se vrací do Hradce. Na Pouchově vznikne 126 bytů

Družstevní bydlení se vrací do Hradce. Na Pouchově vznikne 126 bytů

Zdroj: Vizualizace Rezidence Pouchov, Hana Tietze
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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