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Rychlá jízda trápí Písek. Město chce situaci řešit novým kruhovým objezdem

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Město Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu od Strakonic, kde řidiči dlouhodobě překračují povolenou rychlost. Navrhuje proto vybudování nové okružní křižovatky na silnici II/139 v ulici Strakonická. Jihočeský kraj požádalo o zařazení stavby do Programu výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy, takzvané Bílé knihy.
Rychlá jízda trápí Písek. Město chce situaci řešit novým kruhovým objezdem

Rychlá jízda trápí Písek. Město chce situaci řešit novým kruhovým objezdem

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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