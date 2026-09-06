Rychlá jízda trápí Písek. Město chce situaci řešit novým kruhovým objezdemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rychlá jízda trápí Písek. Město chce situaci řešit novým kruhovým objezdem
Nebezpečně rychlá jízda upoutala v noci na pátek pozornost strážníků městské policie v centru Českých...
K vážné dopravní nehodě došlo v sobotu odpoledne na silnici první třídy u obce Temešvár na Písecku. Střetlo...
Dražba originálních růžových dresů hokejistů Banes Motor České Budějovice vstupuje do posledních dnů....
V Českých Budějovicích začne 14. září podzimní etapa deratizace, která potrvá až do 28. listopadu....
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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