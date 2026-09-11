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Pán loutek mezi Aboridžinci

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Je to už více jak dva roky, kdy jsem během cesty po jižní Austrálii navštívil energického muže hodně přes osmdesát, jehož dům lze bez přehánění označit za království loutek.
Pán loutek mezi Aboridžinci

Pán loutek mezi Aboridžinci

Zdroj: Osudy Čechů ve světě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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