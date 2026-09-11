Podle 1 detailu na rukojeti nože poznáte, jestli vydrží 20 let, nebo se zlomí do roka

Skoro každý má doma šuplík plný nožů. Některé krájejí i po dvaceti letech jako první den, jiné se po pár měsících začnou viklat a nakonec se v ruce zlomí. Rozhoduje přitom málokdy cena nebo nablýskaná čepel. Ten hlavní rozdíl se skrývá v rukojeti a stačí se na ni pozorně podívat.
V rukojeti se schovává slabina i síla nože
Nejzranitelnější místo každého nože je tam, kde čepel přechází do rukojeti. Právě tady levné kousky časem povolí, ohnou se nebo prasknou, protože spoj neunese sílu, kterou na něj při krájení tlačíte. O kvalitě celého nože se tak rozhoduje uvnitř rukojeti, i když to na první pohled nevidíte.
Nejodolnější řešení má přitom jednoduchý princip. Ocel čepele u rukojeti nekončí. Vede skrz celé držadlo až k jeho konci, takže ostří i vnitřní kostra rukojeti jsou z jednoho jediného kusu kovu. Nožíři takovému provedení říkají průběžný trn, v obchodech narazíte i na anglické „full tang”. Takový nůž prakticky nemá kde povolit.
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Dobrá zpráva je, že tenhle detail zkontrolujete i v obchodě za pár vteřin. U kvalitního nože s průběžným trnem si všimnete několika znaků:
z boku na horní a spodní hraně rukojeti je vidět tenký proužek oceli, který se táhne od čepele až na konec držadla, a kov bývá znát i na patce, tedy na zadním konci rukojeti; boční střenky tvořící tělo rukojeti drží u oceli na nýtech nebo šroubcích, obvykle dvou až třech, a rukojeť působí jako pevný celek; nůž bývá těžší a lépe vyvážený než levná náhrada stejné velikosti. Levné nože zrazují právě tady
U nejlacinějších kousků zasahuje ocel do rukojeti buď jen kratičkým a tenkým trnem, kterému se přezdívá krysí ocásek, nebo je čepel jen zalisovaná do plastového držadla. Takový spoj chvíli drží, ale při každodenním používání se uvolní, začne se viklat a v krku pod čepelí nakonec praskne. Přesně proto některý nůž nevydrží ani rok.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá rozvoz v pizzerii za celý měsíc i s příplatky za večerní směny? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist U nejlevnějších nožů zůstává v rukojeti jen krátký trn a spoj se po čase začne viklat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Všímejte si i mezer. Pokud mezi čepelí a rukojetí vidíte spáru nebo zjevný svar, nůž je v tom místě slabší. Navíc se do ní dostávají zbytky jídla a rukojeť se hůř udrží čistá. Poctivý přechod je hladký, bez skulin.
Chybějící trn ještě nemusí být problém
Jedna výjimka se hodí znát, ať zbytečně nezavrhnete dobrý nůž. Řada japonských a skandinávských nožů průběžný trn nemá. Čepel u nich přechází do tenčího trnu vsunutého do dřevěné rukojeti a i tak takové nože vydrží desítky let. Rozhoduje u nich, jak přesně je trn v rukojeti usazený.
Varovný signál nedává každá rukojeť bez viditelné oceli. Skutečný problém je levné držadlo z nalisovaného plastu, ve kterém se čepel citelně hýbe. U poctivého nože sedí čepel pevně, ať už má trn průběžný, nebo dobře skrytý.
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Ke konstrukci se hodí přidat i způsob výroby. Kované nože se tvarují z jednoho kusu rozžhavené oceli a kování jim dodá výrazně vyšší pevnost. Lisované nože se jen vyrazí z ocelové tabule a obrousí do tvaru. Kovaný kus se proto hůř ohýbá a odolá i většímu tlaku u rukojeti.
Nakonec nůž zkuste vyvážit. Opřete ho jedním prstem zespodu o místo, kde se čepel láme do rukojeti. Kvalitní kousek zůstane skoro v rovině, nanejvýš se čepel lehce nakloní dolů. Když rukojeť výrazně přepadává, budete se s nožem zbytečně nadřít.
Nůž je investice na desetiletí
Poctivě udělaný nůž se počítá mezi investice, které při troše péče poslouží klidně dvacet i třicet let. Těch pár vteřin u pultu se proto vyplatí.
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Aby nůž vydržel, dopřejte mu i správné zacházení. Do myčky nepatří, protože silné saponáty a horká voda ostří poničí, povolí nýty a nechají nabobtnat dřevěnou rukojeť. Umyjte ho radši hned v ruce, osušte a uložte do bloku nebo na magnetickou lištu. Volně do šuplíku k ostatnímu nádobí nepatří.
Zdroje: https://profikuchar.cz/blog/7-tipu-jak-vybrat-spravny-kuchynsky-nuz, https://www.bishopblades.cz/encyklopedie/fulltang/, https://www.nejostrejsinoze.cz/o_nozich/jak-vybrat-kvalitni-kuchynsky-nuz/, https://www.noze-zvostra.cz/blog-2/jak-poznat-kvalitni-nuz–7-veci–ktere-zkontrolovat-pred-koupi/, https://www.kulina.cz/guide-knives/kitchen-knives-guide/, https://www.pottenpannen.cz/recepty-a-rady/podle-kvalitniho-noze-poznate-opravdoveho-kuchare, https://www.damano.cz/magazin/jak-poznat-nuz-ktery-vydrzi-cely-zivot/