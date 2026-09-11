Otevřené police v kuchyni jsou pasti na mastnotu. Designéři je nahrazují řešením, které měly už naše babičky a vypadá přitom luxusně

Otevřené police zažívaly svůj vrchol zhruba mezi lety 2020 a 2023. Interiérová stylistka Susanna Hawkins je ještě na jaře 2022 popisovala jako „velmi módní“ a sociální sítě plnily záběry dokonale narovnaných keramických misek a skleněných dóz.
Proč otevřené police ztrácejí pozici dominantního kuchyňského prvku
Jenže realita běžné české kuchyně, kde se smaží řízky a vaří guláš, vypadá jinak. Mastnota z vaření stoupá, usazuje se na každém volném povrchu a na otevřených policích vytváří lepkavou vrstvu, která přitahuje další prach. Designér Ben Kempton z londýnského studia 202 Design upozorňuje, že problém narůstá s každým kusem, který na polici jen „přežívá“, stojí tam, ale do ruky se bere jednou za měsíc. Výsledek: místo inspirativní galerie vzniká pracná údržbová rutina, kde člověk přerovnává, utírá a třídí obsah častěji, než by chtěl. Kathy Kuo i Caroline Levenson proto otevřené police v roce 2026 připouštějí maximálně v omezené míře, pro pár hezkých kusů, které rotují denně, u baru nebo v kávovém koutku.
Jak prosklené skříňky spojují vzdušný vzhled s ochranou nádobí
Skleněná dvířka řeší hlavní bolest otevřených polic jedním tahem: pustí dovnitř světlo a pohled, ale zastaví tukový aerosol i prach. Heather Peterson, další z designérek citovaných letos na jaře, zdůrazňuje, že prosklené horní moduly dovolují mírnější „kurátorskou disciplínu“, obsah nemusí vypadat jako z katalogu, protože sklo ho lehce změkčí a opticky sjednotí.
Zvlášť zajímavou roli hraje rýhované sklo. Vertikální drážky propouštějí světlo, ale rozostřují kontury, takže odpustí i méně perfektně srovnané hrnky nebo nesourodou sadu talířů. Pro běžnou domácnost, kde za dvířky stojí směs dědictví po babičce a nákupů z IKEA, bývá chytřejší volbou než čiré sklo, které vyžaduje přísnější výběr.
Co se za prosklená dvířka hodí vystavit:
- Sklenice, hrnky, denní i sváteční servis
- Řemeslná keramika, mísy, konvice
- Vybrané vintage kousky s příběhem
- Dózy na čaj a kávu v jednotném stylu
Co naopak raději schovat za plná dvířka:
- Potravinové obaly, cereálie, sáčky
- Malé spotřebiče
- Nesourodé plastové nádoby
Babiččina kredenc v moderním hávu: vitríny jako luxusní prvek roku 2026
Princip vystavení hezkého nádobí za sklem samozřejmě existuje staletí. České kredence, anglické porcelánové skříně, francouzské bufety, všechny sloužily k prezentaci svátečního servisu a rodinného skla. Letošní návrat ale vypadá zásadně odlišně od masivních solitérů, které pamatujeme z babiččiny kuchyně.
Současná verze pracuje se štíhlejšími rámy, často z černého kovu. Sahá do plné výšky místnosti. Využívá vnitřní LED podsvícení, které z vitríny dělá světelný akcent i po setmění. A hlavně se integruje do celé kuchyňské sestavy jako její organická součást, místo aby stála osamoceně v rohu jídelny. Homes & Gardens v přehledu kuchyňských trendů 2026 tento přístup popisují jako návrat prosklených skříněk a zdůrazňují, že efekt připomíná „staré peníze“, přitom zůstává čistě současný.
Kolik stojí prosklené řešení v Česku a jak ho pořídit bez bourání
Dobrá zpráva: prosklené skříňky nejsou výsadou zakázkových studií se šestimístnými rozpočty. V OBI pořídíte horní prosklenou skříňku Flex-Well Cara za 2 199 Kč. IKEA nabízí kompletní horní modul METOD s prosklenými dvířky Hejsta (60 × 80 cm) za 2 650 Kč, samostatná skleněná dvířka pak v rozmezí 900 až 1 200 Kč. V kuchyňských studiích SIKO se prosklené horní skříňky s osvětlením pohybují kolem 7 000 Kč za kus jako příplatek k prémiové sestavě. Hanák a Sykora modulové ceny veřejně neuvádějí, kalkulace vzniká individuálně.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák