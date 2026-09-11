Tuhle brutální jízdu musíte vidět: V pátek ve 22:20 vytáhne Nova absolutní akční megahit

Dnes večer se na televizních obrazovkách rozpoutá vizuální balet plný pomsty, kde každá kulka má svou cenu a staré dluhy se platí krví.
Představte si akční thriller, kde se střetává brutální realismus s téměř baletní choreografií násilí. Film s rozpočtem přes dvacet milionů dolarů, který vytvořil zcela nový vizuální jazyk moderního akčního žánru. Snímek, kde hlavní hvězda trénovala osm hodin denně po čtyři měsíce, aby zvládla devadesát procent kaskadérských kousků na vlastní kůži. A kde spouštěčem celého krvavého masakru není únos dcery ani politické spiknutí, ale smrt malého, bezbranného psa.
Příběh začíná v naprosté tichosti a hlubokém zármutku. Sledujeme zlomeného muže, který se snaží vyrovnat se ztrátou své životní lásky. Jediným světlem v jeho temnotě se stává malý, bezbranný pes, kterého mu žena zanechala jako poselství naděje. Jenže stačí jedna osudová noc, brutální vloupání a chladnokrevný čin bezohledných mladíků, aby se z obyčejného vdovce stal nejhorší přízrak podsvětí.
Zrodila se nová legenda akčního žánru
Tento kultovní snímek nese název John Wick a v hlavní roli exceluje charismatický Keanu Reeves. Film z roku 2014, pod kterým jsou režijně podepsáni Chad Stahelski a David Leitch, se okamžitě zapsal do zlatého fondu kinematografie. Diváci po celém světě byli fascinováni světem nájemných vrahů svázaným rituály, kde platí přísná pravidla a platidlem jsou speciální mince.
V dalších rolích se představují Michael Nyqvist jako Viggo Tarasov, Alfie Allen jako Iosef Tarasov, Willem Dafoe jako Marcus a Ian McShane jako Winston. Zápletka je jednoduchá, ale devastující: John Wick, legendární zabiják, který se pokusil odejít do důchodu, přichází o jediné, co mu ještě zbývalo – vzpomínku na zemřelou manželku v podobě jejího daru. Syn ruského mafiána mu zabije psa a ukradne auto. Tím rozpoutá lavinu pomsty, která pohřbí celé podsvětí.
Když horečka nemůže zastavit profesionála
Natáčení provázely momenty, které hraničily s lidskými možnostmi. Během natáčení ikonické a choreograficky extrémně náročné přestřelky v nočním klubu Red Circle bojoval Keanu Reeves s těžkou chřipkou. Jeho horečka dosahovala závratných 40 °C, přesto však odmítl natáčení odložit. Celou složitou choreografii se naučil přímo v den natáčení a scénu odehrál s naprostým fyzickým nasazením.
Příprava na roli byla brutální. Reeves trénoval osm hodin denně, pět až šest dní v týdnu po dobu čtyř měsíců. Učil se judo, jiu-jitsu, taktickou střelbu a extrémní jízdu v autě. Výsledkem byl zcela nový vizuální styl boje, který kombinuje bojová umění s precizní střelbou na extrémně krátkou vzdálenost – technika známá jako „gun-fu“.
Zajímavostí je, že film se původně jmenoval úplně jinak – nesl pracovní název Scorn (Opovržení). Keanu Reeves však během rozhovorů a příprav o projektu neustále mluvil jednoduše jako o „Johnu Wickovi“. Studio nakonec uznalo, že toto jméno má mnohem větší marketingovou sílu, a film těsně před dokončením přejmenovalo.
Mýty, fakta a obrovský komerční triumf
Kolem filmu se postupem času vytvořila řada mýtů. Legendou se stalo tvrzení, že Reeves odehrál sto procent všech akčních scén sám. Ve skutečnosti sice zvládl neuvěřitelných 90 % kaskadérských kousků, ale pro nejnebezpečnější pády z výšek a specifické automobilové manévry ho zastoupili profesionálové. Dalším mýtem je způsob nošení hodinek ciferníkem dovnitř, což prý značí „zabijácký mód“. Detailní analýza záběrů však ukazuje, že Wick nosí hodinky oběma způsoby zcela náhodně napříč celým filmem.
Z komerčního hlediska šlo o naprosté zjevení. Snímek byl natočen s relativně skromným rozpočtem – přibližně 20 až 25 milionů dolarů. Celosvětově však v kinech vydělal přes 86 milionů dolarů a položil základy miliardové franšízy. Režisér Chad Stahelski vzpomíná, že v původním scénáři od Dereka Kolstada měl hlavní hrdina zabít pouze tři lidi, přičemž dva z nich měli zemřít při autonehodě. Měl to být velmi komorní, minimalistický příběh. Teprve když tvůrci začali pracovat s Keanu Reevesem a viděli jeho neuvěřitelný fyzický potenciál, rozhodli se akci posunout na zcela novou úroveň.
Diváci milují každou sekundu
Hodnocení mluví jasnou řečí. Na ČSFD má film solidních 75 %, na IMDb pak 7,4/10. Jeden z nadšených diváků to shrnul slovy:
Čistokrevnější akčňák jsme tu neměli celou dekádu. Cool temný formální styl, výborné superostré akční scény, efektní mstitel a pár scenáristických nápadů, které film zpestřují komiksovou exotikou.
Diváky zkrátka uchvátil nejen samotný hrdina, ale i tajemný hotel pro zabijáky s jeho nekompromisním kodexem.
Nenechte si ujít tento stoprocentní akční zážitek s precizní stopáží 101 minut, který vás nenechá vydechnout od první do poslední sekundy. Snímek můžete sledovat v pátek 11. září ve 22:20 na stanici Nova. Pokud byste premiéru nestihli, reprízu si můžete vychutnat na stanici Nova Cinema v úterý 15. září 2026 od 20:00. Máte už nachystaný popcorn a připravené nervy na nejintenzivnější akční jízdu poslední dekády?
Zdroje článku: imdb.com, whatculture.com, watchmojo.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá