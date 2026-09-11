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Tuhle brutální jízdu musíte vidět: V pátek ve 22:20 vytáhne Nova absolutní akční megahit

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Představte si muže, který pohřbil svou temnou minulost i milovanou ženu. Jako poslední dar naděje dostává malé štěně, které se stane jeho jediným pojítkem s lidskostí. Když mu však bezohlední gangsteři tento dar chladnokrevně vezmou, probudí v něm stín, který měl zůstat navždy pohřben.
Tuhle brutální jízdu musíte vidět: V pátek ve 22:20 vytáhne Nova absolutní akční megahit

Tuhle brutální jízdu musíte vidět: V pátek ve 22:20 vytáhne Nova absolutní akční megahit

Zdroj: archiv TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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