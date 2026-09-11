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Překvapivé rozuzlení má případ dvou kocourů odložených v přepravkách u popelnic

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Dennívýzva
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Naprosto nečekané rozuzlení má případ dvou krásných kocourů, odložených v přepravkách u popelnic na křižovatce Klostermannovy a Čechovy ulice v Plzni. Na základě upozornění svědka vyrazila na konci srpna na uvedenou křižovatku ke kontejnerům hlídka městské policie a našla tam dva přepravní boxy se zvířaty. V okolí se nikdo nenacházel a ke zvířatům se nikdo nehlásil.
Překvapivé rozuzlení má případ dvou kocourů odložených v přepravkách u popelnic

Překvapivé rozuzlení má případ dvou kocourů odložených v přepravkách u popelnic

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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