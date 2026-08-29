Petra Paroubková slaví 53. Prošla si těžkým rozvodem, vážnou diagnózou a nyní má nového partnera

Bývalá manželka českého premiéra Petra Paroubková slaví 53. narozeniny. Její život po boku výrazného politika zaplňoval před lety přední stránky mnoha novin. Dnes žije podstatně klidnějším životem a po boku nového partnera našla potřebnou osobní rovnováhu. Dokázala se vyrovnat s vážnými zdravotními komplikacemi i neúspěšným manželstvím. Nečekané zdravotní komplikace
V únoru roku 2015 zažila situaci, která ji velmi rychle donutila přehodnotit dosavadní priority. Během běžného čekání na dceru ucítila náhlou palčivou bolest. Sama tento stav popsala jako nečekanou explozi v hlavě. Záchranáři ji okamžitě převezli do nemocnice s diagnózou masivního krvácení do mozku. Na jednotce intenzivní péče strávila dlouhé dva týdny a lékaři ji museli nepřetržitě sledovat.
Lékařům se nepodařilo najít běžnou výduť a podobný stav představoval u zdravého člověka velkou vzácnost. Sama pacientka do té doby nekouřila, prakticky nepila alkohol a dbala na pravidelný pohyb. Náročná rekonvalescence si vyžádala spoustu času a trpělivosti. Z nejhoršího se dostala a mohla se vrátit domů ke své rodině. Během dlouhé hospitalizace se o malou dceru Margaritu musel postarat výhradně její tehdejší manžel.
Hledání partnerské harmonie
Manželství s předsedou vlády nakonec nevydrželo všechny zkoušky a pár ohlásil rozchod. Rozvodové řízení začalo na podzim roku 2017 a úřední tečku dostalo až po čtyřech letech. Konec vztahu nesla velmi těžce.
„Moje nepovedené manželství beru jako jeden ze svých největších životních neúspěchů,“ přiznala Petra Paroubková v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz. Rozpad rodiny přisuzuje především špatné vzájemné komunikaci.
Dnes si dává na partnerskou komunikaci mnohem větší pozor a využívá k tomu moderní technologie. Do mobilního telefonu si nainstalovala speciální aplikaci určenou k ochraně vztahů. Program ji včas upozorní na váznoucí konverzaci a vybídne k řešení případného problému dříve, než přeroste v otevřený konflikt. Sama o sobě tvrdí, že má sklony k vytváření katastrofických scénářů. Technologie jí tak pomáhá udržet emoce pod kontrolou.
Paroubkovi na snímku z roku 2011, FOTO: David Sedlecký, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Nové štěstí našla po boku řeckého podnikatele, kterého znala dlouhých osmadvacet let. Dlouholeté pevné přátelství se koncem loňského léta přirozeně proměnilo ve vážný vztah. Sama sebe popisuje jako silně stereotypního člověka, který nerad dělá zbrklé životní změny.
„Byl a je to člověk, se kterým si mám co říct a kterému důvěřuji,“ popsala dále své city. Nalezení lásky v osobě dlouholetého známého pro ni představovalo sázku na jistotu. Síla lidského intelektu
Do povědomí veřejnosti se zapsala už na úplném začátku svého soužití se známým
politikem. V prvním velkém novinovém rozhovoru odpověděla na otázku ohledně sympatií k budoucímu choti velmi upřímně. Prohlásila, že nejvíc se*y na muži je jeho mozek. Spojení rychle zlidovělo a provázelo ji další dlouhá léta. „Potřebujete mít vedle sebe partnera, se kterým si máte co říct a musíte být nějakým způsobem kompatibilní,“ vysvětlila svůj tehdejší výrok.
Dnes pracuje jako marketingová manažerka pro softwarovou společnost a na svou minulost pohlíží s velkým nadhledem. Uznává, že se od dob své svatby v roce 2007 výrazně změnila a dospěla. Dříve prý měla silnou tendenci vidět věci striktně černobíle a bývala ve svých názorech hodně vyhraněná. S přibývajícím věkem a životními zkušenostmi získala mnohem větší toleranci. Svůj současný soukromý i profesní život si užívá v naprostém klidu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( idnes, kafe, idnes, cs.wikipedia).