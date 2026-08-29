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Petra Paroubková slaví 53. Prošla si těžkým rozvodem, vážnou diagnózou a nyní má nového partnera

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Bývalá manželka premiéra Jiřího Paroubka Petra Paroubková si prošla složitým rozvodem i těžkým zdravotním kolapsem. Dnes slaví 53 po boku partnera z Řecka.
Petra Paroubková s dcerou Margitou

Petra Paroubková s dcerou Margitou

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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