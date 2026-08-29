Cuketové karbanátky, po kterých se zapráší: Šťavnaté uvnitř a zlatavé zvenku

Kdykoliv přemýšlím, co rychlého a dobrého připravit k obědu, tyto poctivé
jsou pro mě trefou do černého. Vždycky si recept trochu upravím podle toho, co mám zrovna po ruce, a tentokrát z toho vznikla cuketové karbanátky naprostá senzace, po které se u stolu jen zaprášilo. Spojení jemné , sladké mrkve, výrazného česneku, poctivého cukety sýra Gouda a strouhaných buřtů vytvořilo neuvěřitelně šťavnaté těstíčko s dokonalou chutí.
podávám nejraději s Karbanátky uvařenými bramborami a osvěžujícím , což vytváří ideální letní i podzimní oběd. okurkovým salátem
Můj tip zní: Nastrouhanou cuketovou směs po osolení nechte alespoň na 15 minut důkladně vybrečet a poté z ní čistýma rukama nebo přes plátýnko silou vymačkejte maximální množství šťávy, protože čím méně vody v mase zůstane, tím méně strouhanky spotřebujete a karbanátky budou krásně držet tvar. Recept na smažené cuketové karbanátky se sýrem a uzeninou
Z níže uvedeného množství surovin připravíte přibližně
15 kusů křupavých karbanátků (cca 5 porcí). Celkový čas přípravy pokrmu: 45 minut Ingredience potřebné k přípravě Základní suroviny 2 větší cukety 3 mrkve 250 g sýra goudy 2 buřty (nebo jiný šunkový salám) 2 cibule 7 stroužků česneku 3 vejce Na zahuštění, obalení a dochucení 4 lžíce hladké mouky 150 g strouhanky (do těsta i na obalení) 1 lžička majoránky 1/2 lžičky drceného kmínu 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře 100 ml oleje na smažení Postup při přípravě jednoduchých cuketových karbanátků
1. Omyjte
cukety, odřízněte jejich konce, nastrouhejte je nahrubo do velké mísy, posypte solí a nechte je 15 minut vybrečet.
2. Jakmile
cukety pustí vodu, tekutinu slijte a rukama ze zeleniny důkladně vymačkejte veškerou přebytečnou šťávu.
3. K vymačkané cuketě nahrubo nastrouhejte
sýr goudu a buřty.
4. Oloupané
mrkve nastrouhejte najemno a přidejte je do mísy k cuketové směsi.
5.
Cibule oloupejte a nasekejte na velmi jemné kostičky.
6.
Stroužky česneku oloupejte a rozmačkejte lisem přímo do mísy k ostatním surovinám.
7. Do mísy rozklepněte
vejce, přisypte majoránku, drcený kmín, mletý černý pepř a podle chuti ještě trošku soli.
Kapustové karbanátky s hedvábnou bramborovou kaší: Recept, který dokazuje, že z jednoduché zeleniny vznikne výborné jídlo
8. Přisypte
hladkou mouku a podle potřeby přidejte strouhanku tak, aby vznikla pevná a dobře tvarovatelná směs.
9. Všechny suroviny v míse rukama nebo vařečkou řádně promíchejte do kompaktního těsta.
10. Z připravené směsi tvarujte navlhčenýma rukama stejně velké karbanátky.
11. Každý karbanátek ještě zlehka obalte ze všech stran v misce se
strouhankou.
12. Na pánvi rozpalte dostatečné množství
oleje na smažení a karbanátky na něm smažte z obou stran do zlatova přibližně 8 minut.
13. Usmažené karbanátky odkládejte na tác vyložený papírovým ubrouskem, který odsaje přebytečný tuk, a podávejte s vařenými bramborami a okurkovým salátem.
Foto: Cooky.cz, Cuketové karbanátky jsou bezmasá dobrůtka Tipy redakce: Pokud chcete karbanátky připravit v odlehčenější verzi, rozložte je na plech s pečicím papírem a pečte v troubě vyhřáté na 200 stupňů přibližně 25 minut do křupava. Místo goudy můžete použít i jiný výraznější tvrdý sýr, například eidam nebo ementál, který při smažení vytvoří úžasné sýrové nitky. Pokud použijete mladé a křehké cukety s tenkou slupkou, nemusíte je před strouháním vůbec loupat. Do těsta můžete pro ještě výraznější vůni přimíchat hrst čerstvě nasekané hladkolisté petrželky nebo pažitky. Karbanátky chutnají vynikající nejen teplé s bramborami, ale i studené druhý den s krajícem čerstvého chleba a kyselou okurkou.
Fašírky z mletého masa s majoránkou a hořčicí chutnají nejlíp po starém způsobu: S kaší a okurkou na talíři a pocitem, že některá jídla jsou prostě dokonalá a nemá cenu je měnit
Domácí cuketová Uncle Bens omáčka je skvělá zeleninová směs do sklenic pro celý rok
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková