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Krutý útok na Annu Kadeřávkovou: Za fotku v bikinách sklidila drsné narážky na těhotenství!

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Herečka Anna Kadeřávková (29) je poměrně aktivní na sociálních sítích a před nedávnem přidala snímek v bikinách. Zatímco fanoušci ji okamžitě zahrnuli pozitivními komentáři, tak se našli i tací, kteří se do oblíbené herečky a influencerky nesmyslně pustili. Dokonce padla i nevhodná slova o těhotenství.
Krutý útok na Annu Kadeřávkovou: Za fotku v bikinách sklidila drsné narážky na těhotenství!

Krutý útok na Annu Kadeřávkovou: Za fotku v bikinách sklidila drsné narážky na těhotenství!

Zdroj: herminapress/ Anna Kadeřávková Instagram.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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