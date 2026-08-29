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První země EU zavádí revoluční novinku: Kdo se vzdá svého řidičského průkazu na 5 let, dostane 25 000 eur. Zájem je enormní

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Ostrovní stát se potýká s dopravním kolapsem a volí radikální cestu: mladí řidiči dostanou až 25 000 eur, pokud se na pět let vzdají svého oprávnění řídit. Zájem předčil očekávání.
První země EU zavádí revoluční novinku: Kdo se vzdá svého řidičského průkazu na 5 let, dostane 25 000 eur. Zájem je enormní

První země EU zavádí revoluční novinku: Kdo se vzdá svého řidičského průkazu na 5 let, dostane 25 000 eur. Zájem je enormní

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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