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Experti se obávají o hvězdného obránce Hronka. Dva velké problémy s ramenem

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Filip Hronek odehrál v sezoně 2025/26 kompletních 82 zápasů, získal cenu pro MVP Vancouveru, a přesto se kolem jeho budoucnosti táhne stín dvou ramenních zranění.
Experti se obávají o hvězdného obránce Hronka. Dva velké problémy s ramenem

Experti se obávají o hvězdného obránce Hronka. Dva velké problémy s ramenem

Zdroj: NHL.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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