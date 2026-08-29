Experti se obávají o hvězdného obránce Hronka. Dva velké problémy s ramenem

Když Thomas Drance z The Athletic koncem srpna 2026 publikoval analýzu Canucks před novou sezonou, jedním z hlavních varování nebyla branka, útok ani trenérský štáb. Bylo to rameno Filipa Hronka. Přesněji řečeno: dvě ramena, dvě oddělené epizody, které se táhnou českou jedničkou vancouverské obrany už tři roky. Drance netvrdí, že je Hronek akutně zraněný. Tvrdí něco jiného: že klub svého nejcennějšího obránce tlačí do minutáže, při které se riziko recidivy stává otázkou času, ne pravděpodobnosti.
Dvě epizody, jedno rameno
První rána přišla 31. března 2023. Tehdejší trenér Rick Tocchet oznámil, že Hronek v sezoně už nenastoupí, potřebuje „dostat rameno do pořádku a posílit ho“. Český bek, čerstvě vytrejdovaný z Detroitu, stihl za Vancouver pouhé čtyři zápasy. Absence do konce sezony kvůli rameni je v NHL vždycky červená vlajka, i když se hráč vrátí fit.
Vrátil se. A vrátil se dobře, jenže 27. listopadu 2024 narazil při souboji do mantinelu a znovu vypadl. Oficiálně klub mluvil o zranění dolní části těla bez nutnosti operace horní části těla, ale zpětné mediální zdroje, včetně Bena Kuzmy z The Province, epizodu označují jako problém s ramenem. Hronek chyběl devatenáct zápasů a na led se vrátil až 14. ledna 2025, přes kondičního pobyt v Abbotsfordu, což ukazuje, že ani klub návrat nebral na lehkou váhu.
Minutáž, která nemá pojistku
Problém není v tom, že Hronek hraje hodně. Problém je v tom,
jak moc hodně, a že nikdo jiný v týmu nemůže ubrat. V sezoně 2025/26 průměroval 25:00 na zápas, šestý nejvyšší čas na ledě mezi všemi obránci NHL. Po prosincovém trejdu Quinna Hughese do New Jersey číslo vyskočilo na 25:23, čtvrté místo v celé lize. A po olympijské pauze, kdy se Vancouver potýkal i s odchodem Marcuse Petterssona, Hronek hrál 26:18 za zápas.
Pro srovnání s elitními beky NHL:
Obránce Tým TOI/Z 2025/26 Body v přesilovce Filip Hronek Vancouver 25:00 21 Roman Josi Nashville 24:52 24 Adam Fox NY Rangers 23:37 24
Hronek tedy nebyl jen „hodně vytěžovaný“. Byl vytěžovanější než Josi i Fox, a to s historií dvou ramenních absencí v posledních třech letech. Na první přesilovkové formaci držel po olympiádě 2:27 za zápas. Zeev Buium, mladý bek, od kterého si Vancouver slibuje budoucí převzetí části zátěže? Ten měl na přesilovce 1:06.
Životní sezona jako argument i jako past
Čísla z ročníku 2025/26 mluví jednoznačně: 8 gólů, 41 asistencí, 49 bodů. Týmový MVP. Nejlepší obránce klubu. Na olympiádě v únoru 2026 pět bodů v pěti zápasech za Česko, po sezoně ještě osm zápasů na mistrovství světa. Jim Rutherford v podcastu 100% Hockey v únoru 2026 řekl, že Hronek je na „velmi krátkém seznamu“ kandidátů na kapitána.
Jenže právě tady se argument láme. Životní sezona při extrémní zátěži může být důkaz, že hráč zvládne cokoliv. Nebo může být poslední sezona před tím, než tělo řekne dost. Drance v
The Athletic varuje před druhým scénářem, a jeho logika stojí na prostém faktu: Vancouver nemá na modré čáře nikoho, kdo by Hronkovi reálně ubral top minuty. Projekce na sezonu 2026/27 počítá s párem Buium–Hronek jako jedničkou. Buium je talentovaný, v dubnu 2026 získal cenu pro nejzajímavějšího hráče týmu. Ale mezi „nejzajímavější“ a „připravený převzít první přesilovku“ je propast. Co riskuje Vancouver
Klub v přestavbě stojí před klasickým dilematem: potřebuje vyhrávat dost na to, aby mladí hráči rostli ve vítězné kultuře, ale nemá dost hotových hráčů na to, aby jednoho z nich nepřetěžoval. Hronek je rozehrávač z pravé strany, lídr kabiny, přesilovkový specialista i mentor pro Buiuma, všechno v jedné osobě. Zdravotně ho Vancouver po druhém zranění hlídal: kondiční pobyt v AHL před návratem byl správný krok. Herně ale ventil chybí.
Podle nás je klíčová otázka jiná, než jak ji formulují běžné předsezonní přehledy. Nejde o to, zda Hronek jednorázově zvládne 26 minut. Jde o to, zda Vancouver v honbě za maskováním slabin na modré čáře neobětuje dlouhodobou hodnotu svého nejdůležitějšího hráče. Pokud se Hronek zraní, klub nepřijde jen o body, přijde o prostředí, ve kterém se mladí obránci učí hrát NHL hokej.
Hronek má smlouvu, důvěru vedení a formu kariéry. Rameno má historii. A rozpis sezony 2026/27 nemá v sobě jediný zápas navíc.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek