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Rychle a zběsile: Původní obsazení mělo vypadat zcela jinak, párem i ve skutečnosti a předpovězení Walkerovi smrti

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Natáčení filmu Rychle a zběsile provázely komplikace s chybějícími řidičáky hereček. Úpravou si prošla sportovní auta i fasády domů v sousedství.
Rychle a zběsile

Rychle a zběsile

Zdroj: FOTO:© 2001 Universal Pictures, distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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