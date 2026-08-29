Slovenská hvězda Montrealu Slafkovský si utahuje z brankáře Dobeše. Jeho styl je trochu bláznivý

Montreal porazil Detroit 5:1 a v pozápasové mediální dostupnosti 10. října 2025 dostal Slafkovský otázku na svého brankáře. Odpověděl po svém: Dobeš je prý „mladý gólman s hodně bláznivým stylem“, a když ho vidí, jak stojí v brance, musí se smát. Pak dodal klíčovou větu: „ale nějak mu to funguje.“ Žádná výtka, žádný konflikt. Spíš důkaz, že ostravský rodák v kabině Canadiens přestal být nováčkem a stal se někým, koho si spoluhráči dovolí dobírat. A právě to bývá v hokejové šatně nejsilnější forma přijetí.
Proč „bláznivý styl“ není urážka
Slafkovský nemířil na Dobešovy výsledky. Mluvil o vizuálním dojmu, o postoji, pohybu, neortodoxních reakcích v brankovišti. Kdo sledoval Dobeše v jeho prvních startech za Canadiens, ví, o čem je řeč: rozhodování, které na první pohled vypadá chaoticky, ale v úspěšnosti zákroků se promítne jako nadprůměrné.
Sám Dobeš později tenhle narativ přijal za vlastní. Během play-off 2026 se v rozhovoru pro NHL.com označil za „podivínského brankáře“ a spoluhráči kolem se usmívali. Po sedmém zápase série s Tampou mluvil o „skvělé skupině gólmanů“ a o tom, že ty kluky miluje. Nic nenasvědčuje tomu, že by mu Slafkovského špičkování jakkoli vadilo. Spíš naopak.
Košická linka a kabinová chemie
Jejich vztah má ještě jeden rozměr, který se z nadpisu nevyčte. Dobešova matka pochází z Košic, rodného města Slafkovského. Slovenský útočník to podle dostupných zdrojů používá jako kabinový motiv k dalšímu popichování: „Je to gólman, takže je trochu jiný,“ řekl jindy o Dobešovi, „ale máme ho všichni rádi.“
Montrealská šatna obecně funguje jako prostředí, kde se noví hráči integrují rychle. Trenér Martin St. Louis opakovaně zdůrazňoval kulturu, v níž se příchozí musí přizpůsobit skupině, ne naopak. Obránce Lane Hutson to popsal jednoduše: „Každý tu může být sám sebou.“ Po vyřazení ve finále Východní konference v červnu 2026 hráči i vedení shodně mluvili o tom, že v kabině bylo „něco speciálního.“ Slafkovského vtípky na Dobešův účet jsou jen viditelný symptom téhle dynamiky.
Z pátého kola draftu na jedničku play-off
Příběh Jakuba Dobeše je příběh trpělivosti. Montreal ho draftoval v roce 2020 jako 136. hráče v pořadí. Před sezonou 2025/26 podepsal dvouletou jednocestnou smlouvu s průměrným ročním platem zhruba 23,5 milionu korun, v kontextu NHL drobné. Pak přišla čísla, která změnila všechno:
- Základní část: 43 zápasů, bilance 29-10-4, průměr 2,78 inkasovaného gólu, úspěšnost 90,1 %
- Po olympijské pauze: úsek 10-3-0 s průměrem 2,29 a úspěšností 92,5 %
- Play-off: všech 19 zápasů montrealské cesty do finále Východní konference
Po šesti startech měl šest výher, úspěšnost 93 % a průměr 1,97; ve stejné době jeho konkurent Sam Montembeault držel 84,2 %. Hierarchie se přepsala. V dubnu 2026 už NHL řadila montrealské gólmany v pořadí Dobeš, Fowler, Montembeault. A 2. července 2026 přišlo tříleté prodloužení s průměrným ročním platem přes 130 milionů korun. Z levné sázky se stal dlouhodobý závazek.
Slafkovský: z rozpačitého startu k třiceti gólům
Zatímco Dobeš si cestu razil zdola, Slafkovský nesl od draftu 2022 nálepku jedničky, a s ní i tlak. V sezoně 2023/24 trenér St. Louis trpělivě opakoval, že kvalita hry předbíhá body. Zlom přišel v prosinci 2023, kdy slovenského útočníka zařadil na první lajnu k Nickovi Suzukimu a Coleu Caufieldovi. Ročník zakončil na 50 bodech a 20 gólech.
V sezoně 2025/26 přidal další skok: 30 gólů a 73 bodů. Stal se prvním slovenským hráčem s třiceti góly v jedné sezoně NHL od Mariána Hossy v ročníku 2013/14. Nebyl přitom jen střelec; v únoru 2026 byl jediným hráčem ligy s minimálně 20 góly, 100 střelami, 80 hity a 40 blokovanými střelami. Power forward v nejčistší podobě. St. Louis v březnu 2026 řekl jedinou větu, která shrnuje všechno: „Jeho strop je velmi, velmi vysoko.“
Když se Slafkovský směje Dobešovu postoji v brance, směje se z pozice hráče, který sám ví, jaké to je dokazovat okolí, že neortodoxní cesta může fungovat. A Dobeš mu to vrací po svém, tím, že chytá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek