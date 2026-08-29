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Otevře nejdelší klouzačka v Praze. Na 40metrový kolos za 4 miliony mohou i dospělí

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Je hotová nejdelší klouzačka v Praze. Více než 40 metrů dlouhá atrakce se v Dejvicích otevře již 1. září. Její stavba vyšla na téměř 4 miliony korun. Svézt se na ní může téměř kdokoliv, váhový limit je totiž 200 kilogramů. Účelem klouzačky je ukázat, že některé prvky hřišť můžou být i pro dospělé.
Otevře nejdelší klouzačka v Praze. Na 40metrový kolos za 4 miliony mohou i dospělí

Otevře nejdelší klouzačka v Praze. Na 40metrový kolos za 4 miliony mohou i dospělí

Zdroj: FB - Petr Palacký, radní pro životní prostředí a klima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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