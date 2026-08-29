Otevře nejdelší klouzačka v Praze. Na 40metrový kolos za 4 miliony mohou i dospělíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Otevře nejdelší klouzačka v Praze. Na 40metrový kolos za 4 miliony mohou i dospělí
Změny tras linek MHD, nové zastávky, zrušení některých linek i vznik nových čekají na přelomu srpna a září...
O nevšední zážitek se pražským policistům postaral muž, který se při silniční kontrole rozhodl policistům...
Pražský magistrát rozdá na začátku školního roku prvňákům zhruba sedmnáct tisíc balíčků se školními...
Na Strahov se po letech plánování chystají tramvaje. Dopravní podnik uzavřel smlouvu se zhotovitelem nové...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →