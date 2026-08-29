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VOD tipy: Zdrcující Hamnet, pohlcující Sirat i temná kriminálka od Netflixu

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Poslední prázdninový víkend možná nenabídne na první pohled velké streamovací hity. Mezi novinkami ale najdete dva významné tituly, o nichž bylo v loňské oscarové sezóně hodně slyšet. Příznivci filmové kvality si tedy na streamu rozhodně přijdou na své.
VOD tipy: Zdrcující Hamnet, pohlcující Sirat i temná kriminálka od Netflixu

VOD tipy: Zdrcující Hamnet, pohlcující Sirat i temná kriminálka od Netflixu

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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