V centru Brna se popralo asi sto lidí. Šlo o fanoušky Zbrojovky a ZlínaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V centru Brna se popralo asi sto lidí. Šlo o fanoušky Zbrojovky a Zlína
Fotbalisté Zlína prohráli v 6. kole první ligy v Brně se Zbrojovkou 2:3 a jako jediný tým v soutěži dosud...
Vodní elektrárnu Orlík čeká rozsáhlá proměna za osm miliard korun. Díky nové turbíně, jejíž model odborníci...
Potok Bílá voda, který protéká stejnojmennou přírodní rezervací v Moravském krasu, prakticky vyschnul. Ve...
Dobrá zpráva pro Brňany, kteří ve všední dny nestíhají. Potřebné záležitosti si v centru města budou moci...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →