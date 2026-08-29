Holčička se popálila na akci pro děti. Do nemocnice ji transportoval vrtulník

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Holčička se popálila na akci pro děti. Do nemocnice ji transportoval vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dívka předškolního věku utrpěla v sobotu večer popáleniny během akce pro děti, která se konala v jedné obci poblíž Spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku. Na místě zasahoval vedle pozemních záchranářů také vrtulník letecké záchranné služby.
Ilustrační foto
Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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