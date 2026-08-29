40 let vývoje chytrých granátů: Od laseru na 16 km po náporový motor na 150 km. Rusové stále zůstávají pozadu

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40 let vývoje chytrých granátů: Od laseru na 16 km po náporový motor na 150 km. Rusové stále zůstávají pozaduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Americká armáda nasadila první „chytrý“ dělostřelecký granát v roce 1982. Dnes vyvíjí střelu s náporovým motorem, která má zasáhnout cíl ve vzdálenosti 150 km, a fungovat i tam, kde GPS nefunguje.
Vojáci s municí Krasnopol
Zdroj: TASS
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Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...Všechny články tohoto autora →
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