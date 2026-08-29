Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v Pardubicích dočkali první ligové výhry

Východočeši na první výhru nadále marně čekají. V úvodním poločase otevřel skóre pardubický Tobias Boledovič, po přestávce skórovali brněnští Alexis Alégué a Albert Labík.
Pardubice ve středu ve 2. kole domácího poháru zvítězily v Písku 2:0, Artis stejným poměrem vyhrál na stadionu jiného třetiligového celku Uherského Brodu. V první lize se týmy utkaly poprvé. Východočeši mají na svém kontě nadále jediný bod a jsou jedním ze tří týmů, které v ligové sezoně ještě nezvítězily. Artis již získal čtyři body, všechny na hřištích soupeřů.
Domácí hned první vážnější šanci v 16. minutě využili. Brněnský Pojezný, který Artis v týdnu posílil z ostravského Baníku, nedokázal odvrátit centrovaný míč. Godwin se v pokutovém území uvolnil a připravil palebnou pozici Samuelovi. Jeho ránu ještě brankář Stoppen vyrazil, ale dobíhající Boledovič už snadno dopravil míč do prázdné branky a připsal si druhý gól v ligové sezoně.
Náskok Východočechů mohl zvýšit Samuel, ale hlavou zblízka zakončil kousek nad břevno. Na druhé straně Fomba v nadějné pozici o hodně přestřelil a Glossoa si po průniku do šestnáctky vysloužil jen žlutou kartu za filmování.
Artis mohl vyrovnat hned po přestávce. Komljenovic se ocitl úplně sám před gólmanem, jenže Neuman včas vyběhl a výborným zákrokem těsný náskok domácím uhájil. Pardubičtí byli ve druhém dějství až příliš pasivní. Výjimkou byla šance Hlavatého, s jehož střelou si Stoppen poradil.
Hosté udeřili po zdařilé kombinaci. Ndiaye přenesl hru do křídla na Glossou, který odcentroval přesně do pokutového území a volný Alégué pohotovou střelou z voleje vyrovnal. Pro posilu z Jablonce šlo o první ligový gól za Artis.
Až poté domácí zase ožili a střídající Drchal trefil tyč. Hosté byli produktivnější a vůbec poprvé po svém postupu do nejvyšší soutěže se ujali vedení. Labík se dostal k odraženému míči a prudkou ranou překonal Neumana, svého nedávného spoluhráče z Karviné. V sezoně nejvyšší soutěže se prosadil poprvé. Nováček už první vítězství mezi elitou uhájil, Pardubice doma v lize čtyřikrát po sobě nevyhrály.
FK Pardubice - Artis Brno 1:2 (1:0)
Branky: 16. Boledovič - 72. Alégué, 83. Labík. Rozhodčí: Volek - Paták, Bělák - Kvítek (video). ŽK: Hlavatý, Godwin, Traoré - Glossoa. Diváci: 2420.
Sestavy:
Pardubice: Neuman - Trédl, Noslin, Traoré (86. Mahuta) - Godwin, S. Šimek (73. Botos), Jelínek, Boledovič - Hlavatý (86. Tanko) - Samuel (58. Drchal), Smékal (73. Vinícius). Trenér: Trousil.
Artis: Stoppen - Glossoa (80. Harazim), Plechatý, Pojezný, Preisler (46. Fully) - Carlén (46. Petrák), Labík - Fomba, Komljenovic (63. Pospíšil), Papalelé (46. Alégué) - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.