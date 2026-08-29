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Dům, kde J. F. Kennedy pravděpodobně potkal osudovou láskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V mládí v něm žil tragicky zesnulý americký prezident John F. Kennedy. Je to honosné sídlo v historické čtvrti amerického hlavního města Washingtonu - Georgetownu. Byl postaven v roce 1800 a traduje se, že zde budoucí prezident USA potkal nejdůležitější ženu svého života. Ale která to byla?
Dům, kde J. F. Kennedy pravděpodobně potkal osudovou lásku
Zdroj: Robert LeRoy Knudsen / Public domain, Wikimedia commons
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