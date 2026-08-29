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Dům, kde J. F. Kennedy pravděpodobně potkal osudovou lásku

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V mládí v něm žil tragicky zesnulý americký prezident John F. Kennedy. Je to honosné sídlo v historické čtvrti amerického hlavního města Washingtonu - Georgetownu. Byl postaven v roce 1800 a traduje se, že zde budoucí prezident USA potkal nejdůležitější ženu svého života. Ale která to byla?
Dům, kde J. F. Kennedy pravděpodobně potkal osudovou lásku

Dům, kde J. F. Kennedy pravděpodobně potkal osudovou lásku

Zdroj: Robert LeRoy Knudsen / Public domain, Wikimedia commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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