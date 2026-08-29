Housenky na zelí zmizí do 2 hodin. Stačí v brzkých ranních hodinách posypat listy surovinou za pár korun, kterou má doma každý

Zná to snad každý zahradník, který pěstuje zelí a jinou košťálovou zeleninu: na nadějně rostoucích a vyvíjejících se plodinách se začnou nejprve objevovat malé nenápadné dírky, které se postupně zvětšují, až nakonec listy zeleniny začnou takřka mizet před očima.
Na vině je bělásek zelný, konkrétně jeho housenky, které si svým apetitem nezadají se slimáky. Zbavit se nenasytných housenek běláska můžete i díky triku s jedlou sodou. Krásný, ale nenasytný bělásek
Bělásek zelný (
Pieris brassicae) je jedním z nejrozšířenějších motýlích druhů na našem území. Na první pohled krásný a nevinně vyhlížející motýl umí v zahradě napáchat pěkné škody. Velice rychle se množí – za jeden rok stihne naklást vajíčka až třikrát. Vybírá si k tomu spodní stranu listů nejčastěji košťálové zeleniny, jako je zelí, kapusta, květák, kadeřávek nebo kedlubna. Housenky pak dokáží spořádat takřka celou nadějně vyhlížející úrodu. Nejlepší obranou je prevence
U všech zahradních škůdců je vždy nejlepší je jejich útokům předejít. Snažte se běláskovi zabránit dostat se k plodinám a natáhněte přes ně ochrannou síť. Poslouží i stará záclona. V blízkosti košťálovin se vyplatí pěstovat
aromatické plodiny, které motýla zmatou a zastraší. Jde například o celer, aromatické bylinky nebo rajčata. Také se vyplatí pěstovat spíše časné odrůdy košťálovin, které rostou a sklízejí se v první polovině sezóny, tedy v době, kdy se bělásek ještě nestihl příliš rozmnožit. Zdroj fotografie: Scot Nelson / Creative Commons / CC0 Zbavit se housenek vám pomůže soda
Když už je na preventivní opatření pozdě a housenky se usídlily na vaší zelenině, musíte zasáhnout rychleji, než stihnou zlikvidovat celou úrodu. Pomůže vám s tím pomocník, který nechybí snad v žádné domácnosti.
Zelí nebo jinou napadenou zeleninu jednoduše posypejte jedlou sodou. Zákrok provádějte vždy v brzkých ranních hodinách, kdy je na plodinách ještě rosa. Na zelenině soda nenadělá žádnou škodu, housenky ale zlikviduje spolehlivě.
Další možností, jak se můžete zbavit housenek a zároveň se vyhnout chemii, jsou přírodní jíchy domácí výroby, které vás vyjdou na pár korun nebo zcela zdarma. Využít
při jejich výrobě můžete třeba rebarborové listy, které se nehodí k jídlu a skončily by jinak v koši nebo na kompostu. Rebarborovou jíchou můžete záhony buď přímo zalévat, nebo ji zředit a používat jako postřik.
VIDEO Jak na pěstování kedluben
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři