Nemusíte nic dělat ani kupovat a staré telefony budou s Androidem 17 rychlejší. Google mění pravidla hry

Představte si telefon se 4 GB RAM, na kterém se při přepínání mezi aplikacemi pravidelně načítá vše od začátku. Messenger zmizí z paměti, prohlížeč zapomene otevřenou stránku, mapa ztratí navigaci. Přesně na tento problém teď Google míří ze dvou stran najednou. Android 17, oficiálně vydaný 16. června 2026, zavádí systémové limity paměti pro aplikace podle velikosti RAM v zařízení. A k tomu Google Play od února 2027 začne od vývojářů vyžadovat splnění nových technických prahů; kdo je nesplní, riskuje horší viditelnost v obchodě a omezení publikačních možností. Výsledek? Aplikace budou muset být štíhlejší a efektivnější. Uživatel nemusí kupovat nový telefon, nemusí instalovat žádné čističe ani optimalizátory. Změna přichází shora, od Googlu směrem k vývojářům.
Co přesně se mění v Google Play
Google 26. srpna 2026 oznámil na Android Developers blogu novou sadu technických kvalitativních požadavků pro aplikace a hry. Jde o dvě kategorie:
- Paměťové limity – Google bude sledovat celkovou spotřebu paměti aplikace (Anonymous RSS + Swap) a spotřebu bitmapové paměti. Limity jsou odstupňované podle RAM třídy zařízení, od 4 GB až po 16 GB a výše.
- Optimalizace DEX kódu – aplikace s většími balíky budou muset dosáhnout minimálně 25% úrovně obfuskace, optimalizace a zmenšení kódu pomocí nástroje R8.
Klíčové je, že nejde o doporučení. Google poprvé dělá z výkonu aplikací obchodní disciplínu. Dosud Play trestal hlavně pády, zamrzání (ANR) a nadměrné vybíjení baterie. Paměť a kvalita buildů se teď posouvají mezi povinné metriky s přímým dopadem na to, jak snadno uživatel aplikaci v obchodě najde. Podle oficiální nápovědy Play Console mohou nevyhovující tituly dostat sníženou viditelnost a omezené publikační možnosti. Přesný mechanismus sankcí Google slíbil upřesnit později.
Pocítí to i majitelé starších telefonů
Nabízí se námitka: Android 17 na můj tři roky starý telefon asi nedorazí, tak co mi to pomůže? Odpověď je překvapivě optimistická. Google totiž paměťové metriky v Play vyhodnocuje už na Androidu 13 a novějším. Pokud vývojář svou aplikaci zeštíhlí, aby prošla novými prahy, lehčí verze poběží lépe i na telefonu s Androidem 13 nebo 14.
Navíc některé optimalizace běhového prostředí ART, které Android 17 přináší, Google distribuuje prostřednictvím Google Play System Updates i na zařízení s Androidem 12 a novějším, tedy na velké množství telefonů. Není to tedy jen o tom, zda váš výrobce dodá velkou systémovou aktualizaci.
Systémový Memory Limiter, který Android 17 zavádí, má explicitně definované prahy pro zařízení s pouhými 4 GB RAM. Google v AOSP dokumentaci počítá s RAM třídami 4, 6, 8, 12 i 16 GB. Levné telefony nejsou okrajový případ, jsou součástí návrhu od začátku.
Jak velký rozdíl to může být
Google nedává univerzální slib v procentech. Ale konkrétní případ mluví jasně: Tinder po nasazení R8 Configuration Analyzeru snížil studené starty o 47 % a počet ANR chyb o 28 %. To je jedna aplikace, ne garance pro celý ekosystém. Přesto ukazuje řádový potenciál.
Nejsilněji to podle nás pocítí uživatelé telefonů, které dnes narážejí na RAM strop. Typický scénář: otevřete pět aplikací, přepnete zpět na první a ta se musí kompletně znovu načíst. Pokud aplikace po optimalizaci zabere v paměti méně místa, systém ji nemusí tak často vyhazovat. Méně znovunačítání, méně čekání, plynulejší multitasking. Žádná magie, jen důsledek toho, že aplikace přestanou plýtvat.
Kdy se to projeví a na kterých telefonech
Tři klíčová data:
- 16. června 2026 – Google oficiálně vydal Android 17, první aktualizace šly na Pixely (řady 6 až 11, včetně Pixel Fold).
- 26. srpna 2026 – Google oznámil nové technické požadavky pro Play.
- Únor 2027 – začíná povinné vymáhání pravidel.
Praktické zlepšení se tak může projevovat postupně už během druhé poloviny roku 2026, jak vývojáři začnou aplikace upravovat v předstihu. Po únoru 2027 tlak zesílí.
Co se týče dostupnosti Androidu 17 na konkrétních telefonech v Česku: Samsung na české stránce One UI 9 uvádí jako první vlnu Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 a Galaxy Z Flip8, další modely mají následovat. U ostatních výrobců se termíny liší podle značky a operátora.
Háček existuje, ale není na straně uživatele
Bylo by nefér tvrdit, že jde o okamžitý a univerzální zázrak. Podmínky jsou tři: vývojář musí aplikaci skutečně optimalizovat, Google musí pravidla od února 2027 začít vymáhat a u systémových paměťových limitů záleží na tom, zda výrobce telefonu nasadí Android 17 s Memory Limiterem. Menší nebo opuštěné aplikace, jejichž tvůrci nebudou chtít nebo moci investovat do úprav, mohou ztratit viditelnost v obchodě. Automatický plošný zákaz ale podle aktuálně zveřejněných materiálů nehrozí.
Pro srovnání: Apple v App Store Connect sleduje metriky jako zamrzání, starty, paměť i baterii a může odmítnout aplikace s technickými problémy. Nepublikuje ale srovnatelnou tabulku povinných RAM prahů navázanou na viditelnost, jako to teď dělá Google. Googlův přístup je měkčí, nesmaže vám aplikaci, ale zatlačí ji do pozadí. Je to účinnější než plošný zákaz milionů titulů a pro uživatele paradoxně účinnější.
Neoptimalizovaná aplikace už není jen technický dluh vývojáře. Je to obchodní riziko. A právě proto má tahle změna šanci skutečně fungovat, ne proto, že by Google donutil telefony být rychlejší, ale proto, že donutil vývojáře přestat plýtvat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman