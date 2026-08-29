Fotbalisté Zlína prohráli v Brně se Zbrojovkou 2:3 a stále čekají na první body

Domácí poslal do vedení ve 23. minutě Daniel Vašulín třetím gólem v sezoně nejvyšší soutěže, "Ševci" vyrovnali v 59. minutě po hlavičce Michala Fukaly, ale o minutu později si jeho spoluhráč z obrany Miloš Kopečný srazil míč do vlastní sítě. Hosty přiblížil k prvnímu bodu v ligovém ročníku v 86. minutě Jakub Černín, ale vítěznou radost Brňanům vrátil ve třetí minutě nastavení Filip Vedral. Těsně před koncem pak uviděl červenou kartu střídající hráč hostů Tomáš Hellebrand.
Zbrojovka nebodovala v jediném z úvodních pěti utkání v ligové sezoně a v neúplné tabulce se s 10 body posunula na třetí pozici. Navíc má k dobru středeční dohrávku opět doma s Hradcem Králové. Zlín venku v lize ve 13 zápasech po sobě nezvítězil, všechny tři duely v ročníku nejvyšší soutěže tam prohrál a vždy při tom třikrát inkasoval.
Úvodní krátkou aktivitu Zlína přerušila rychlá akce Zbrojovky, kdy se míč po přetaženém centru vrátil před branku a Černín musel odvracet před Vašulínem gólovou hrozbu. Velký nápor domácích tím ale neodstartoval, "Ševci" čelili aktivitě Brňanů pohyblivou obranou na vlastní polovině, z níž se žádné šance Zbrojovky neurodily.
To platilo až do 23. minuty, kdy defenzivu hostů otevřela rychlá a přesná akce domácích. Po levé straně pláchl Vaníček, přesně nacentroval před branku, kde tísněný Vašulín přes nohu překonal Dostála.
Hra Zbrojovky získala lehkost, její hráči převyšovali soupeře především kombinačně a dále hledali skuliny v soupeřově obraně. Zlín se na dostřel Hrdinovy branky dostal až na konci prvního poločasu, ale ani on si nevypracoval gólovou příležitost.
Zápas plný osobních soubojů dostal zápletku po necelé hodině hry. Dlouhý aut Zlína propadl k zadní tyči a zblízka jej do sítě dorazil Fukala. Obránce Zlína tak oslavil 150. ligový start prvním gólem v sezoně.
Radost hostů však netrvala dlouho. Po rychlé akci na pravé straně nacentroval Čavoš, na malém vápně byl na dorážku do sítě připraven Vašulín, ale před brněnským kanonýrem si ve snaze zamezit skórování srazil míč do vlastní sítě Kopečný.
Zlín tak v naději na první ligové body musel opět dotahovat jednobrankové manko, posílil ofenzivu a převzal iniciativu. Jenže brněnská obrana byla stále dobře zformovaná a držela hostující hráče dost daleko od své branky. V 78. minutě po krátkém průniku vypálil těsně pod hranicí pokutového území střídající Appiah nad břevno.
V 86. minutě Zlín svůj tlak zužitkoval, na rohový kop si nejvýše vyskočil Černín a hlavičkou nedal Hrdinovi šanci. V nejvyšší soutěži skóroval po skoro čtyřech měsících. Brňané se ještě pokusili strhnout výhru na svojí stranu a za snahu byli odměněni. Po obléhání Dostálovy branky zamířil přesně stoper Vedral a rozhodl o výhře nováčka. V lize se prosadil premiérově. Těsně před koncem byl za faul na unikajícího Saala vyloučen hostující Hellebrand.
Zbrojovka se Zlínem drží sérii pěti ligových zápasů bez porážky. Od dubna 2004 s ním doma v nejvyšší soutěži bodovala dvanáctkrát v řadě.
Zbrojovka Brno - FC Zlín 3:2 (1:0)
Branky: 23. Vašulín, 58. vlastní Kopečný, 90.+3. Vedral - 58. Fukala, 86. Černín. Rozhodčí: Bohata - Šůma, Volf - Ochotnický (video). ŽK: Svědík (trenér) - Kopečný, Appiah. ČK: 90.+10 Hellebrand (Zlín). Diváci: 7183.
Sestavy:
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Dante - Čavoš, Janetzký (80. Zmrhal) - Vachoušek (70. Saal), Langer (70. Penxa), Vaníček (56. Rymarenko) - Vašulín (80. Velich). Trenér: Svědík.
Zlín: Dostál - Kopečný (70. Petruta), Černín, Kolář, Fukala - Nombil, Mukuba (80. Fojtů) - Pišoja, Ulbrich (76. Hellebrand), Cupák (46. Appiah) - Poznar (46. Šmiga). Trenér: Červenka.