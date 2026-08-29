Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Fotbalisté Zlína prohráli v Brně se Zbrojovkou 2:3 a stále čekají na první body

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Fotbalisté Zlína prohráli v 6. kole první ligy v Brně se Zbrojovkou 2:3 a jako jediný tým v soutěži dosud nezískali ani bod.
Fotbalisté Zlína prohráli v Brně se Zbrojovkou 2:3 a stále čekají na první body

Fotbalisté Zlína prohráli v Brně se Zbrojovkou 2:3 a stále čekají na první body

Zdroj: Brněnská Drbna
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v Pardubicích dočkali první ligové výhry
Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v Pardubicích dočkali první ligové výhry
V centru Brna se popralo asi sto lidí. Šlo o fanoušky Zbrojovky a Zlína
V centru Brna se popralo asi sto lidí. Šlo o fanoušky Zbrojovky a Zlína

V jihomoravské metropoli v sobotu odpoledne poměřily síly fotbalové týmy domácí Zbrojovky a hosté ze Zlína....

Vodní elektrárnu Orlík čeká proměna za miliardy. Novou turbínu testují v Blansku
Vodní elektrárnu Orlík čeká proměna za miliardy. Novou turbínu testují v Blansku

Vodní elektrárnu Orlík čeká rozsáhlá proměna za osm miliard korun. Díky nové turbíně, jejíž model odborníci...

Potok Bílá voda v Moravském krasu vyschnul, raci a ryby umírají ve velkém
Potok Bílá voda v Moravském krasu vyschnul, raci a ryby umírají ve velkém

Potok Bílá voda, který protéká stejnojmennou přírodní rezervací v Moravském krasu, prakticky vyschnul. Ve...

Potřebné náležitosti vyřeší Brňané i o víkendu. Miniúřad mění otevírací dobu
Potřebné náležitosti vyřeší Brňané i o víkendu. Miniúřad mění otevírací dobu

Dobrá zpráva pro Brňany, kteří ve všední dny nestíhají. Potřebné záležitosti si v centru města budou moci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.