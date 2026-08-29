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Čínský Xpeng G6 konkuruje Tesle Model Y, za stejnou cenu má i dvakrát rychlejší nabíjení. Drtí ho ale zásadní slabina

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Xpeng G6 startuje v Česku na 1 089 900 Kč, nabíjí až 451 kW a interiérem překonává Teslu Model Y. Jenže servisní síť teprve vzniká.
Elektromobil, čínský XPeng G6

Elektromobil, čínský XPeng G6

Zdroj: Alexandr-93 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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