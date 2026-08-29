Čínský Xpeng G6 konkuruje Tesle Model Y, za stejnou cenu má i dvakrát rychlejší nabíjení. Drtí ho ale zásadní slabina

Když čínský Xpeng loni oznámil evropskou expanzi modelu G6, šlo o jasný vzkaz: chceme zákazníky, kteří dnes automaticky sahají po Tesle Model Y. Obě auta jsou elektrická pětimístná SUV-kupé podobných rozměrů, G6 měří 4 758 mm, Model Y 4 790 mm. Cenově se potkávají v koridoru zhruba od milionu korun výš. A přesto je mezi nimi propastný rozdíl v jedné věci, která nemá nic společného s motorem ani baterií. Xpeng G6 trpí slabinou, která se neprojeví na papíře ani v konfigurátoru, ale až ve chvíli, kdy budete potřebovat servis, náhradní díl nebo prostě jen jistotu, že za pět let bude mít vaše auto kam zajet na opravu. Prodejní a servisní síť Xpengu v Česku čítá zatím hrstku partnerů a značka tu nemá historii, o kterou by se mohl kupující opřít.
Nabíjení jako hlavní trumf: 451 kW versus 250 kW
„Dvakrát rychlejší nabíjení“ není marketingová nadsázka, opírá se o tvrdá čísla. Nový G6 určený pro Evropu stojí na 800V platformě s 5C lithium-železo-fosfátovou baterií. Xpeng u něj
oficiálně uvádí špičkový nabíjecí výkon 451 kW a dobití z 10 na 80 % za pouhých 12 minut. Tesla u Modelu Y komunikuje maximum 250 kW a za 15 minut přidá 257–266 km dojezdu, přičemž sama upozorňuje, že reálná rychlost závisí na teplotě baterie, stavu nabití i konfiguraci vozu.
Rozdíl ve špičkovém výkonu je tedy téměř dvojnásobný. V praxi to znamená, že na kompatibilní HPC stanici strávíte s G6 u nabíječky výrazně méně času. Důležitá poznámka: ne každý čínský elektromobil je takto rychlý. BYD Atto 3 zvládá na stejnosměrném proudu jen 88 kW a z 30 na 80 % mu to trvá 29 minut. Nejde tedy o „čínský standard“, ale o konkrétní technologickou sázku Xpengu.
Co dostanete za milion v kabině
Interiér je druhé bojiště, kde G6 boduje. Nejde ani tak o subjektivní „lepší zpracování“ jako o objektivně bohatší výbavu, kterou Xpeng do svých verzí napěchoval:
Sedadla: ventilovaná a vyhřívaná vpředu, vyhřívaná vzadu, masážní funkce v přední řadě, čalounění kůží Nappa Displeje: 10,25″ přístrojový panel a 15,6″ centrální obrazovka Konektivita: Apple CarPlay a Android Auto, funkce, kterou Tesla u Modelu Y stále nenabízí a která je pro řadu českých řidičů důležitější než sprint na stovku Komfort: dvě 50W bezdrátové nabíječky s aktivním chlazením, strop z mikrovlákna, PM2.5/N95 filtrace vzduchu, 18 reproduktorů
Tesla nový Model Y naproti tomu sází na minimalismus, 16″ hlavní displej, 8″ zadní displej a podle vlastních materiálů výrazně zlepšený komfort a odhlučnění. Kdo preferuje čistý, strohý design, dá přednost Tesle. Kdo chce být obklopen výbavou, najde ji v G6.
Praktický bonus: G6 nabízí tažné zařízení s brzděným přívěsem do 1 500 kg. Pro rodiny s karavany nebo přepravníkem na kola je to argument, který v konfigurátoru Tesly nenajdete tak snadno.
Cena: stejný koridor, ne stejná cifra
Český ceník G6 od autorizovaného partnera
Mach Motors vypadá takto:
VerzeCena v ČR RWD Standard Range 1 089 900 Kč RWD Long Range (525–535 km WLTP) 1 189 900 Kč AWD Performance (0–100 za 4,13 s) 1 289 900 Kč
V Německu Xpeng nabízí Standard Range za 43 600 € a Long Range za 47 600 €. Tesla Model Y RWD se na německém trhu aktuálně pohybuje kolem 38 970–40 970 € podle promo podmínek a příplatků. „Stejná cena“ tedy platí jako překrývající se cenové pásmo 39–48 tisíc eur podle verze a trhu, ne jako identická částka na faktuře. Tesla bývá v základu o něco levnější, G6 za podobné peníze přidává bohatší výbavu.
Pro srovnání výkonu a dojezdu: Tesla Model Y Premium RWD uvádí 603 km WLTP a 0–100 za 5,6 s. Xpeng G6 Long Range má 525–535 km a 6,7 s, verze Performance pak 4,13 s. Tesla vede dojezdem, Xpeng nabíjecím výkonem.
Slabina, která rozhoduje: ekosystém kolem auta
A teď to podstatné. Xpeng v Česku teprve buduje infrastrukturu. Distribuci zajišťuje Hedin Mobility Group, oficiální
lokátor značky ukazuje partnery v Praze (Mach Motors), Průhonicích (Auto In), Hradci Králové (OLFIN Car), Valašském Meziříčí (Auto Kora) a Brně přes Hedin. To je pět míst na celou republiku.
Tesla má oproti tomu zavedenou servisní logistiku, vlastní síť Superchargerů a roky provozních zkušeností v Česku. Když se něco pokazí, majitel Modelu Y ví, kam zavolat a co čekat. Majitel G6 vstupuje na méně zmapované území.
Xpeng situaci řeší na papíře solidně: záruka 7 let nebo 160 000 km, na vysokonapěťovou baterii 8 let / 160 000 km, 5 let asistenčních služeb, vzdálená diagnostika a centrální evropský sklad náhradních dílů. Jenže konkrétní české dodací lhůty dílů ani servisní SLA značka veřejně neuvádí. Sliby jsou jedna věc, prověřená realita druhá.
Podle dat
JATO Dynamics z června 2026 zůstává Tesla evropským měřítkem v objemu elektromobilů s 52 700 registracemi za jediný měsíc. Xpeng v Evropě roste ve viditelnosti, ale masově Teslu zatím neohrožuje. Pro koho G6 dává smysl, a pro koho ne
Xpeng G6 je auto pro kupce, který ví, co chce: rychlé nabíjení na dlouhých trasách, bohatý interiér, CarPlay, a nevadí mu role průkopníka nové značky. Ideálně bydlí blízko některého z partnerů, má domácí wallbox a nepotřebuje jistotu patnáctileté servisní historie. Tesla Model Y zůstává volbou pro ty, kdo chtějí co nejmenší provozní nejistotu, silný nabíjecí ekosystém a známější zůstatkovou hodnotu na trhu ojetin.
Kdo kupuje techniku a komfort, má důvod G6 řešit. Kdo kupuje klid, bude stále tíhnout k Tesle. A kdo zvažuje G6, měl by si před podpisem smlouvy ověřit jednu zásadní věc: zda konkrétní objednávaný kus odpovídá novému evropskému G6 s 800V platformou a nabíjením až 451 kW, v materiálech se totiž stále potkávají starší a novější specifikace.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík