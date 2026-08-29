Blade Runner 2049: Natáčení provázela velmi přísná opatření a do plánů zasáhla smrt Bowieho

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Blade Runner 2049: Natáčení provázela velmi přísná opatření a do plánů zasáhla smrt BowiehoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Natáčení snímku Blade Runner 2049 provázela extrémní bezpečnostní opatření a napětí mezi tvůrci. Hvězdní herci kvůli svým rolím podstupovali neobvyklé oběti.
Blade Runner 2049
Zdroj: FOTO:© Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
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