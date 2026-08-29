V Česku se plní obchody, kde stojí potraviny třetinu běžné ceny. Nejsou to žádné zkažené zbytky

Ceny v obchodech s potravinami se mnohým z nás mohou zdát doslova jako z Jiříkova vidění. Většina z nás sice
stesky výrobců na stále se zdražující energie nebo vstupní suroviny chápe. Ale na druhou stranu – do našich rodinných rozpočtů také nikdo žádné extra peníze nenalil. Jak se tedy s touhle drahotou poprat? Jen nakupovat v akcích nestačí, občas to chce přehodnotit návyky. Zlevněnky nejsou jen pro socky
Není divu, že se ve městech všech velikostí houfně objevují obchody s názvy jako Zlevněnka, Slevňáček, Levné potraviny apod. Ale pokud si myslíte, že se tu prodávají jen samé prošlé kousky, nejlépe ještě s vrstvou plísně na povrchu, pak se pletete.
Tyto obchody mají totiž podle webu
iDnes velmi dobře propracovanou strategii – spolupracují přímo s výrobci nebo velkoobchody a zboží od nich odebírají ještě před tím, než dojde k jeho zkažení. Je to výhodné pro obě strany. Pokud obchodník podle prodejů zjistí, že by mu za týden zbyly na skladě tři palety jahodových jogurtů, zbaví se jich ještě dřív s výraznou slevou, aby je nemusel vyhazovat (a ještě za to platit). A podobně to funguje třeba i u uzenin, sýrů, konzervovaných potravin nebo nejrůznějších dobrot, jak píše web PrahaIN. Nikdo před vámi nic netají
Pokud se přece jen nějaké zboží po datu doporučené spotřeby objeví, vždy dostanete výrazné varování (obvykle bývá toto zboží také v samostatném regálu).
„Jednou u nás prodávali tavený sýr, který byl tři měsíce po spotřebě. Měli u toho papír, že popsala nám svou zkušenost paní Lenka K. z Brna. rozbory potravinářské inspekce potvrdily, že je nezávadný a chutná skvěle. Což můžu potvrdit, protože jsem ho za těch 8 Kč, co ho nabízeli, zkusila a pak se vrátila ještě pro pár balení. Je to lepší než v sousední večerce. Tam často míchají prošlé zboží s tím běžným a tváří se, že nic,“ Co ve zlevněnkách koupíte a za kolik
Já mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že ceny se (alespoň v té naší prodejně) pohybují zhruba okolo jedné třetiny toho, co v běžných obchodech. Z uzenin tu bývají k vidění často patky nebo špatně nakrájená balení, jež mají úplně stejnou kvalitu jako uzeniny z pultu a jen zkrátka a dobře nevypadají tak lákavě pro oko.
Zdroj fotografie: Pixabay Pokud chcete ušetřit, musíte to vzít za ten správný konec. Na některých místech se totiž nakupovat opravdu vyplatí.
Občas se musíte smířit třeba s omezeným výběrem příchutí a úprav (holt se sem dostane hlavně to, co se jinak neprodá), ale vybrat se tu určitě dá. A
chodí sem lidé napříč věkem i společenským spektrem. Určitě si tu tak nebudete připadat nijak nepatřičně. Na webu adbz jsme také upozorňovali na (ne)kvalitu másla v českých obchodech.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková