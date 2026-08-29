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Krotitelé duchů: Nekonečné zácpy kvůli natáčení, nadpřirozené síly ve věznici a kouzlo s levitací

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Kultovní komedie Krotitelé duchů baví svými nadpřirozenými záběry. Natáčení ale provázela i skutečná improvizace a zuřivý hněv uvězněných Newyorčanů.
Krotitelé duchů

Krotitelé duchů

Zdroj: FOTO:© Columbia Pictures, distr. FILMBOX+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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