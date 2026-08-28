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Litovel otevře skryté dvorky a zahrady veřejnosti

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Centrum Litovle na Olomoucku skrývá za svými branami místa, kam se běžně nedostanete. To se v neděli odpoledne změní, až spolek Na Pavlínce otevře…
1024px-Litovel_-_Square_of_Přemysl_Otakar_II

1024px-Litovel_-_Square_of_Přemysl_Otakar_II

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

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