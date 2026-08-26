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Stárek: Vláda chaosu vyštípala úspěšného šéfa Českých drah. Nové ředitelce rovnou podkopala autoritu

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Výměna v čele Českých drah spustila ostrý útok ODS na Babišův kabinet.
Stínový ministr dopravy za ODS Jakub Stárek, FOTO: ODS/ se souhlasem

Stínový ministr dopravy za ODS Jakub Stárek, FOTO: ODS/ se souhlasem

Zdroj: inregion.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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