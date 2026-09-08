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Jičín prodal v Kasárnách parcely za devadesát milionů. Další nabídne příští rok

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Jičín pokračuje v proměně bývalých kasáren mezi Čeřovkou a Valdštejnovou lipovou alejí v novou obytnou čtvrť. Letos už město prodalo 22 pozemků pro rodinné domy a získalo za ně lehce přes devadesát milionu korun včetně DPH, další parcely chce nabídnout v roce 2027.
Jičín prodal v Kasárnách parcely za devadesát milionů. Další nabídne příští rok

Jičín prodal v Kasárnách parcely za devadesát milionů. Další nabídne příští rok

Zdroj: město Jičín
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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