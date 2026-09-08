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Autonomní auto podivně zabrzdilo u kuželu. Nová AI odhalila, jaký nesmysl si stroj ve skutečnosti myslel

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Autonomní vůz se při testování opakovaně zastavoval vedle dopravního kuželu. Na první pohled byla příčina zřejmá: systém zřejmě kužel vyhodnotil příliš opatrně. Nová metoda vysvětlování neuronových sítí ale ukázala úplně jiný problém. Plánovací model nereagoval na kužel. Ve svém vnitřním popisu situace aktivoval koncept „přibližujeme se k zastavenému vozidlu“.
Autonomní auto podivně zabrzdilo u kuželu. Nová AI odhalila, jaký nesmysl si stroj ve skutečnosti myslel

Autonomní auto podivně zabrzdilo u kuželu. Nová AI odhalila, jaký nesmysl si stroj ve skutečnosti myslel

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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