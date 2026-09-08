Cibulková se rozvádí a po kariéře změnila život. Na Dunaji teď trénuje desítky žen a plánuje velký projekt

Pondělí 25. srpna 2026, bratislavské nábřeží, loď Harmónia. Dominika Cibulková stojí na palubě a vede lekci Pilates & Workout společně s trenérkou Zuzanou Líškovou. Třicet pět minut intenzivního cvičení s vlastní vahou, malé činky, ranní slunce na Dunaji. Žádný velký stadion, žádné kurty. Žena, která ještě před pár lety patřila do světové tenisové špičky, teď buduje úplně jinou značku, a dělá to v době, kdy její rozvod s Michalem Navarou stále nemá pravomocný konec.
Časová osa, která boří jednoduchý příběh
Lákavé je číst proměnu Cibulkové jako klasický „restart po rozvodu“. Jenže data ukazují něco složitějšího. Už v lednu 2025, tedy rok před tím, než veřejně potvrdila rozchod, představila projekt ShapeApp. V rozhovoru pro Top Fashion tehdy popisovala, že nápad na aplikaci vznikl během její vlastní cesty za hubnutím a že o něm mluvila i s Michalem. Oficiální instagramové oznámení o konci vztahu přišlo až 29. ledna 2026.
Mezi těmito dvěma daty se odehrávalo to, co sama později označila za dlouhodobou partnerskou krizi. Pár podle dostupných informací absolvoval i párovou terapii. Nepomohla. V únoru 2026 Cibulková před kamerami TV Markíza řekla, že prožívá nejtěžší období svého života a snaží se „přežít další nový den“. Děti dávala na první místo.
Rozvod mohl intenzitu její proměny zesílit. Ale nezačal ji.
Od 23 kilo dolů k vlastnímu produktu
Po druhém porodu Cibulková přibrala a rozhodla se s tím něco udělat. Za čtrnáct měsíců shodila 23 kilogramů, číslo, které opakovaně potvrdila v médiích. V rozhovoru pro ŽENA-IN řekla, že se „vrátila k tomu, jak vypadala dřív“. Přesnou váhu z aktivní tenisové kariéry ale nikdy veřejně neuvedla.
Podstatné je, co z té cesty vytěžila. ShapeApp není jen instagramový deník proměny, ale placený online program postavený na třech pilířích:
- Domácí tréninky v rozsahu 30–40 minut, bez potřeby posilovny.
- Jídelníčky s důrazem na postupnou změnu, ne na zákazy.
- Mentální nastavení a komunitní podpora pro ženy po porodu, s nadváhou nebo prostě bez sportovní minulosti.
Cibulková svou postkariérní značku nepostavila na prodeji tenisového know-how. Postavila ji na tom, čím si sama prošla jako máma. A to je podle nás nejzajímavější posun: bývalá světová čtyřka se přetavila v lifestyle trenérku pro běžné ženy, které nikdy nedržely raketu.
Rozvod bez tečky
Květen 2026 přinesl první známé soudní jednání. Soud manželství nerozvedl. Podle médií hrála roli úprava poměrů k dvěma nezletilým dětem; oficiální soudní odůvodnění veřejně dostupné není. Otec Cibulkové v rozhovoru pro Diva.sk naznačil, že to „nebude jen formalita“.
Sama Cibulková důvod rozpadu manželství rámuje obecně: cesty se rozdělily a není správné žít silou proti sobě. Konkrétnější vysvětlení z primárního zdroje neexistuje. V létě 2026 ji média začala spojovat s podnikatelem Tiborem Vinczem; Diva.sk je od srpna označuje za „oficiální pár“. Cibulková ale ve vlastních výstupech klade důraz hlavně na děti, práci a stabilizaci života.
Co je její projekt a co není
V mediálním prostoru se občas zaměňují dvě zcela odlišné věci. Projekt Cibulkové je ShapeApp a navazující offline akce typu workout na Dunaji. Velký sportovní areál v bratislavské Petržalce, pozemek o rozloze téměř 54 tisíc metrů čtverečních u Janíkova dvora, je projekt FC Petržalka pod vedením prezidenta klubu Marka Mojta. Podle materiálů bratislavského zastupitelstva jde o dvoufázový záměr: nejprve tréninková hřiště pro mládež, po změně územního plánu stadion pro tři až osm tisíc diváků s odhadovanými náklady 500 až 750 milionů korun. Smlouva k první infrastrukturní fázi byla uzavřena 31. července 2026. Cibulková v městských ani klubových dokumentech nefiguruje jako investor ani partner.
Kam to směřuje
ShapeApp je online produkt, tedy dostupný i z Česka, ačkoli fyzické akce se zatím konají výhradně na Slovensku. Žádný český termín oznámen nebyl. Formát palubního workoutu na Harmónii ale ukazuje směr: krátké, intenzivní, vizuálně atraktivní eventy, které fungují jako marketingový motor pro aplikaci i jako komunitní setkání.
V září 2026 Cibulková v rozhovoru pro Diva.sk působila vyrovnaněji než na začátku roku. Říkala, že největší radost jí dělají děti. Na palubě lodi na Dunaji, třicet pět minut s činkou v ruce, vypadá jako člověk, který si nový život neplánuje, už ho žije.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta