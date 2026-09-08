Bývalý šéf F1 Ecclestone přiletěl soukromým letadlem do Portugalska. Na letišti ho zadrželi, měl u sebe brokovnici

Přistání v Cascais a rutinní kontrola, která rutinní nebyla
Ecclestonovo soukromé letadlo dosedlo na Aeródromo de Tires v Cascais krátce odpoledne. Podle Diário de Notícias prošel Ecclestone celní zónou bez problémů, ale vzápětí ho oslovili příslušníci letištní divize portugalské policie PSP. V jeho zavazadle ležela brokovnice bez jakéhokoli dokladu, který by opravňoval její přesun ze Švýcarska do Portugalska.
Ecclestone prostřednictvím tiskové agentury Press Association popřel, že by šlo o zatčení v klasickém smyslu. Situaci popisoval jako zadržení k vysvětlení. Zbraň mu byla zabavena, on sám strávil na letišti několik hodin výslechem. K úterý 8. září 2026 portugalské úřady veřejně nepotvrdily, zda byl formálně obviněn, nebo zda řízení pokračuje jinak.
Brokovnice na střeleckou soutěž, a chybějící „pas“
Ecclestonova obhajoba stojí na jednoduché verzi: brokovnici koupil v Anglii, legálně ji převezl do Švýcarska a odtud ji vzal do Portugalska, protože se chtěl zúčastnit soutěže ve střelbě na asfaltové holuby. O akci se prý dozvěděl jen pár dní předem přes manželku Fabianu, která má v Cascais rezidenční zázemí.
Problém ale nebyla samotná zbraň. Problém byl papír, přesněji jeho absence. Portugalská a unijní legislativa vyžaduje při přesunu zbraně mezi státy buď evropský zbrojní průkaz se zbraní v něm zapsanou, nebo zvláštní povolení cílové země. U sportovní cesty se navíc dokládá důvod přesunu. Ecclestone přiznal, že žádný takový dokument (policisté ho označili jako „blue book“, tedy jakýsi pas ke zbrani) s sebou neměl.
Podle portugalského zbraňového zákona je neoprávněný převoz nebo dovoz zbraně tříd B, C nebo D trestný čin s horní hranicí pět let vězení nebo peněžitým trestem až 600 denních sazeb. Nejde tedy o letištní přestupek, ale o potenciálně závažné obvinění.
Proč se to lámalo právě na celnici
Klíčový detail, který příběh zasazuje do kontextu: let vedl ze Švýcarska. Švýcarsko je členem Schengenu, takže cestující běžně neprocházejí pasovou kontrolou. Jenže Švýcarsko není součástí celní unie EU, a právě proto celní kontrola při příletu do Portugalska zůstává v platnosti. Brokovnice v zavazadle tak narazila přesně na ten bod, kde se schengenský volný pohyb osob střetává s tvrdým celním režimem.
U soukromých letů navíc platí specifická pravidla. Schengenský hraniční kodex ukládá předběžné hlášení letu a identit cestujících pohraničním orgánům. Kontrolní moment se u privátního provozu často přesouvá z klasického předodletového screeningu na příletovou policejní a celní kontrolu. Právě tam se Ecclestonův případ lámal.
Jak přesně brokovnice prošla odletovým procesem ve Švýcarsku, zůstává nezodpovězenou otázkou. Švýcarské letiště ani operátor letu se veřejně nevyjádřili.
Druhý incident za čtyři roky
Portugalská kauza není Ecclestonovým prvním střetem se zbraní při cestování. V květnu 2022 ho brazilská policie zadržela na letišti v São Paulu kvůli nezdokumentované pistoli LW Seecamp ráže .32, kterou měl u sebe při nástupu do soukromého letu do Švýcarska. Tehdy zaplatil kauci a pokračoval v cestě.
Rozdíl mezi oběma případy je v Ecclestonově vlastní verzi: v Brazílii tvrdil, že o zbrani nevěděl. V Portugalsku naopak říká, že ji vezl vědomě a cíleně. Společný jmenovatel je ale stejný: chybějící dokumentace.
A není to jediný Ecclestonův právní problém posledních let. V říjnu 2023 ho londýnský Southwark Crown Court odsoudil za daňový podvod k 17 měsícům vězení podmíněně odloženým na dva roky. Zkušební doba by podle data rozsudku skončila v říjnu 2025, tedy před portugalským incidentem.
Co Ecclestonovi reálně hrozí
Automatický zákaz vstupu do schengenského prostoru z jedné letištní kauzy neplyne; takový krok by vyžadoval samostatné individuální posouzení a zápis do Schengenského informačního systému. Portugalské trestní řízení ale může mít vlastní váhu. Vedle samotného trestu odnětí svobody nebo peněžitého postihu zákon počítá i s doprovodným opatřením: dočasným zákazem držení, používání a nošení zbraní a zákazem vydání či obnovy evropského zbrojního průkazu.
Podle nás celý případ vypovídá méně o „tajné zbrani v letadle“ a víc o tom, jak u soukromých letů rozhoduje kombinace celního režimu, lokální kontroly a jednoho chybějícího dokumentu. Ecclestone si mohl ušetřit hodiny na portugalském letišti jedním formulářem. Že ho neměl, je buď nedbalost, nebo přesvědčení, že pravidla platí pro ostatní. Ani jedno z toho není dobrá obhajoba.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta