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Mražená jablečná dřeň s citronem a skořicí je taková domácí ovocná zmrzlina za pár korun

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Připravte si poctivou mraženou jablečnou dřeň z letních jablek podle jednoduchého retro receptu! Lahodnou a zdravou ovocnou pochoutku do mrazáku zvládnete za 250 minut.
Obrázek k receptu na jablečnou dřeň

Obrázek k receptu na jablečnou dřeň

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na jablečnou dřeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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