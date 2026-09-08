Mražená jablečná dřeň s citronem a skořicí je taková domácí ovocná zmrzlina za pár korun

Když se mi koncem léta na zahradě urodí hromada
křehkých letních a větve se prohýbají pod jejich tíhou, okamžitě vím, co s nimi provedu. Vzpomínka na dětství je v tomto případě naprosto živá a jablek neodbytná. Pamatuji si, jak nám maminka v parných letních dnech vytahovala z mrazáku malé plastové krabičky plné zlatavé jablečné , kterou jsme s bratrem dlabali malou lžičkou jako ten nejlepší nanuk na světě. Je to úžasný způsob, jak dřeně bleskově zpracovat i padaná a nestandardní jablíčka bez zbytečného vyhazování a vytvořit zdravé osvěžení pro celou rodinu doslova . za pár drobných
Příprava je neuvěřitelně rychlá a zvládne ji s naprostým přehledem i naprostý kuchařský začátečník. Žádné složité vaření ani hodiny strávené u horkých sklenic se nekonají, stačí jen hrnec, tyčový mixér a pár krabiček.
Můj tip zní: Pokud máte jemná a chemicky neošetřená letní jablíčka, vůbec je neloupejte a povařte je i se slupkou, protože po rozmixování výkonným tyčovým mixérem získá dřeň krásně plnou chuť, sytou barvu, spoustu cenné vlákniny a ušetříte si tím hromadu zdlouhavé práce. Recept na domácí jablečnou dřeň do mrazáku
Z uvedeného množství naplníte přibližně
5 krabiček lahodné dřeně, což představuje 5 porcí. Celkový čas přípravy a zamrazení: 4 h 10 minut Ingredience potřebné k přípravě 2 kg letních jablek (zbavených jádřinců a pokrájených) 150 ml čisté vody (na mírné podlití) 100 g cukru krupice (nebo podle chuti a kyselosti ovoce) 2 lžíce čerstvé citrónové šťávy 1 lžička mleté skořice (nebo vanilkového cukru pro vůni) Postup při přípravě osvěžující jablečné dřeně
1. Důkladně omyjte
letní jablka ve studené vodě a nechte je okapat.
2. Vezměte ostrý nůž, z jablek vykrojte jádřince se stopkami i bubáky a dužinu i se slupkou nakrájejte na menší kousky nebo kostky.
3. Nakrájené kousky jablek vsypte do velkého hrnce s tlustým dnem a podlijte trochou
čisté vody, aby se ovoce na začátku nepřichytilo ke dnu.
4. Hrnec přiklopte poklicí, postavte na sporák a za občasného promíchání duste na mírném plameni přibližně
20 minut, dokud se jablka zcela nerozpadnou a nezměknou.
5. Odstavte hrnec z plotny a ještě horké dušené ovoce rozmixujte tyčovým mixérem dohladka do podoby jemného a nadýchaného pyré.
6. Ochutnejte vzniklé pyré a podle přirozené kyselosti nebo sladkosti jablek přisypte
cukr krupici.
7. Do teplého pyré přilijte
čerstvou citrónovou šťávu, přidejte mletou skořici a celou směs ještě jednou krátce promíchejte tyčovým mixérem, aby se cukr beze zbytku rozpustil.
8. Nechte připravenou jablečnou dřeň v hrnci přibližně
30 minut přirozeně vychladnout na pokojovou teplotu.
9. Vlažné pyré rovnoměrně nalijte pomocí naběračky do čistých a suchých plastových krabiček, přičemž pod horním okrajem ponechte alespoň
1 centimetr volného místa.
10. Krabičky pevně uzavřete víčky a uložte je do mrazáku minimálně na
180 minut ztuhnout. Foto: Cooky.cz, rychlá a jednoduchá mňamka Tipy redakce: Slupky z letních jablek nemusíte loupat, protože jsou přirozeně měkké a tyčový mixér je bez problémů rozseká na hladkou dřeň plnou vitamínů a vlákniny. Citrónová šťáva nejen zvýrazní svěží ovocnou chuť, ale zároveň spolehlivě zabrání nežádoucímu tmavnutí a hnědnutí rozmixovaného pyré. Množství přidaného cukru vždy přizpůsobte konkrétní zralosti jablek, přičemž velmi sladká letní jablíčka často nepotřebují doslazovat vůbec. Místo pod víčkem v plastové krabičce nechte vždy volné, protože mrznoucí ovocná hmota přirozeně zvětšuje svůj objem a plná krabička by se mohla deformovat. Podávání zamrazené dřeně je nejlepší po krátkém povolení při pokojové teplotě po dobu 10 minut, kdy hmota získá příjemnou konzistenci lahodného letního sorbetu.
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