Nosková dosud na US Open diktovala. Sabalenková je první soupeřka, která jí může vzít čas dřív, než vůbec začne útočit

Linda Nosková už na letošním US Open nepotřebuje dokazovat, že umí znovu dojít hluboko do grandslamu. Čtyřmi výhrami si zajistila čtvrtfinále bezprostředně po wimbledonském titulu a otázku, zda byl Londýn pouze jedním životním turnajem, tím minimálně na nějakou dobu odsunula.
V úterý od 11:30 místního času, tedy přibližně v 17:30 SELČ, dostane mnohem zajímavější test. Na druhé straně sítě bude Aryna Sabalenková. Světová jednička, dvojnásobná obhájkyně newyorského titulu a hráčka, která zatím na letošním US Open neztratila ani set. A především soupeřka, proti které nemusí být Noskové obvyklá snaha začít výměnu útokem výhodou.
Může být podmínkou přežití.
Nosková potřebuje čas. Sabalenková ho soupeřkám příliš nerozdává
Velká část Noskové nejlepšího tenisu stojí na tom, že si dokáže vytvořit pozici pro první tvrdý úder. Výborný servis jí umožní dostat se dopředu ve výměně, z bekhendu umí velmi rychle měnit směr a forhendu nevadí, když bod skončí po několika ranách.
Proti většině soupeřek tak může rozhodovat, kdy se výměna zrychlí. Sabalenková funguje podobně. Jen často rychleji.
Její servis dokáže okamžitě vytvořit krátký return, na druhém podání soupeřky stojí velmi agresivně a z obou stran umí míč vzít brzo po odskoku. Nosková proto nemusí dostávat obvyklý okamžik, kdy se rozhodne přejít z neutrální výměny do útoku.
Sabalenková může útočnou fázi spustit dřív. Česká hráčka ostatně po postupu sama očekávala rychlý zápas a upozorňovala nejen na soupeřčinu sílu od základní čáry, ale také na schopnost měnit rytmus kraťasy a přechodem k síti.
Indian Wells ukázal, kde může zápas utéct
Nosková si podobný problém letos jednou vyzkoušela. V březnovém semifinále Indian Wells ji Sabalenková porazila 6:3, 6:4. Výsledek nevypadal jako tenisová demolice, statistika servisu ale ukazuje, proč měla Běloruska zápas pod kontrolou.
Sabalenková dala 11 es, získala téměř 74 procent bodů po prvním servisu a čelila jen třem brejkbolům. Nosková naopak nabídla deset brejkbolových příležitostí a Sabalenková se výrazně dostávala také do jejího druhého podání.
To je přesně oblast, kterou si česká hráčka v New Yorku nemůže dovolit rozdávat. Pokud bude Nosková začínat výměny druhým servisem pod tlakem, Sabalenková jí může odebírat iniciativu ještě před prvním skutečným úderem od základní čáry. A bez iniciativy se Nosková dostává do tenisového prostoru, který jí sedí podstatně méně.
Ustoupit není totéž jako začít bránit
Nejzajímavější taktická otázka proto není, zda má Nosková proti Sabalenkové hrát agresivně. Musí. Otázkou je, jak agresivitu dávkovat. Pokud se pokusí každou první rychlou ránu Sabalenkové okamžitě přebít ještě větším rizikem, počet chyb může velmi rychle narůst. Pokud naopak ustoupí příliš hluboko a spokojí se pouze s vracením míčů, bude soupeřce servírovat přesně typ výměn, které světová jednička miluje.
Rozdíl může být v jediném půlkroku. Absorbovat první tlak, dostat míč zpátky dostatečně hluboko a počkat na další úder, při kterém už může Nosková sama změnit směr. Nevyhrávat každý bod první ranou, ale zároveň se nevzdat úmyslu bod převzít. Pro hráčku, jejíž přirozenou výhodou je odvaha míč napadnout, je to velmi jemná hranice.
Sabalenková zatím v New Yorku nikoho nepustila ani k setu
Čtvrtfinálová soupeřka navíc přijde ve velmi dobré formě. Sabalenková prošla prvními čtyřmi koly bez ztráty setu a v osmifinále porazila Taylor Townsendovou 6:4, 6:3. Není přitom odkázaná pouze na hrubou sílu. Právě proti Townsendové musela reagovat na časté přechody k síti a jiné tempo výměn, přesto zápas postupně dostala pod kontrolu.
Nosková tedy nedostane soupeřku, která umí jediný způsob tenisu a lze ji rozhodit změnou rytmu. Dostane hráčku, která je letos v New Yorku schopná sama měnit způsob, jakým body získává. To je po čtyřech kolech první skutečně elitní test české hry.
Výsledek už nebude rozhodovat o pravosti Wimbledonu
Pro Noskovou je v jednom směru příjemné, že do zápasu nemusí vstupovat s pocitem, že obhajuje legitimitu svého grandslamového titulu. Čtvrtfinále dalšího majoru přišlo dost rychle na to, aby tenhle příběh výrazně oslabil.
Proti Sabalenkové se už nehraje o minulost. Hraje se o další úroveň.
Nosková zatím ukázala, že dokáže porážet velmi dobré hráčky, zvládat komplikované zápasy a vrátit se mezi nejlepších osm i krátce po životním úspěchu. Teď poprvé na turnaji dostane soupeřku, která jí může vzít její nejoblíbenější způsob hry.
Pokud dokáže i proti Sabalenkové najít dost času pro vlastní agresi, bude mít český tenis odpověď na mnohem zajímavější otázku než tu, zda byl Wimbledon náhoda. Ukáže se, jestli se Nosková už dokáže postavit nejlepší hráčce světa a přinutit ji, aby se přizpůsobovala také ona.
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Zdroje: Reuters – Noskova prepared for anything against quarter-final foe Sabalenka [1], Reuters – Sabalenka fights past Townsend into US Open quarters [2], WTA – Sabalenka vs. Noskova, BNP Paribas Open 2026 [3], US Open – 2026 event schedule [4].