Řidič řešil clonu u spolujezdce a naboural dvě auta. Škoda je přes 400 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič řešil clonu u spolujezdce a naboural dvě auta. Škoda je přes 400 tisíc
Nemocnice v Novém Městě na Moravě přišla se zprávou, jež určitě potěší řadu rodičů, kteří pro své děti...
Město Havlíčkův Brod bude mít od příštího roku kastrační program, aby pomohlo snížit počet toulavých koček....
Již podeváté se bude v Jihlavě konat soutěž pro studenty ze třetích a čtvrtých ročníků středních škol na...
Žně jsou pryč a miliony tun obilního zrna už leží někde v silech, skladištích nebo putují ve speciálních...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →