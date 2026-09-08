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Řidič řešil clonu u spolujezdce a naboural dvě auta. Škoda je přes 400 tisíc

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Vysoká hmotná škoda vznikla při dopravní nehodě, k níž došlo na Třebíčsku v neděli 6. září před 18. hodinou na silnici I/38 v obci Horky u Želetavy. Jedna cestující utrpěla zranění a byla převezena do třebíčské nemocnice.
Řidič řešil clonu u spolujezdce a naboural dvě auta. Škoda je přes 400 tisíc

Řidič řešil clonu u spolujezdce a naboural dvě auta. Škoda je přes 400 tisíc

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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