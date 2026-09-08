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Známá moderátorka dostala v Egyptě trest smrti. Soud rozhodl o oběšeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Egyptská televizní moderátorka Sarah Khalifa byla spolu s dalšími jedenácti lidmi odsouzena k smrti oběšením. Devětatřicetiletá televizní tvář podle soudu patřila ke skupině zapojené do výroby a obchodování s drogami. Verdikt zatím není pravomocný.
Známá moderátorka dostala v Egyptě trest smrti. Soud rozhodl o oběšení
Zdroj: Shutterstock
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