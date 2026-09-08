Takto nejsnáze vyčistíte šuplík u pračky. Lepší způsob neexistuje

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Každý týden sypeme do pračky detergenty, gely i voňavé aviváže a čekáme perfektně vyprané prádlo. Málokdo ale tuší, že proud vody během cyklu nikdy nevyplaví všechnu chemii ze zásuvky na prací prostředky. V úzkých zákoutích zůstávají lepkavé zbytky, které vytváří ideální prostředí pro mikroorganismy.
Vysoká vlhkost a teplo v koupelně celý proces urychlují. Během několika týdnů se v dávkovači usadí černá plíseň a kolonie bakterií, které nepředstavují jen estetický problém. Spory plísní se přenášejí přímo na ložní prádlo a oblečení, což znamená reálné nebezpečí pro alergiky, astmatiky a lidi s oslabenou imunitou.
Ucpané trysky a nánosy nečistot navíc brání správnému dávkování pracích látek. Prádlo se pak nevypere kvalitně a spotřebič zbytečně trpí. Aby technika bezchybně sloužila mnoho let, vyplatí se zařadit údržbu dávkovače do pravidelné rutiny alespoň jednou za měsíc.
Zapomeňte na drahé chemikálie. Postačí surovina ze spíže
Nemusíte hned sahat po agresivních čističích plných syntetických složek. Zcela postačí běžně dostupné suroviny, které má většina lidí trvale doma. Mimořádně osvědčeným pomocníkem je kyselina citronová, případně bílý ocet.
Kyselina citronová má vynikající schopnost rozpouštět vápenaté usazeniny, neutralizovat zatuchlý zápach a spolehlivě ničit zárodky plísní. Bílý ocet (zpravidla 10% roztok kyseliny octové) je pro čištění vhodnější než klasický kuchyňský ocet, který obsahuje karamel a barviva. Ty mohou na plastech zanechat lepkavé stopy a paradoxně sloužit jako živná půda pro další plísně.
Důležité je používat ocet vždy zředěný. Časté vystavení vysoké koncentraci kyseliny octové totiž může časem poškodit, vysušit nebo deformovat gumové hadice a těsnění uvnitř pračky.
Jak na to: Krok za krokem k dokonale čisté pračce
Celý proces začíná správným vyjmutím šuplíku. Postupujte s citem, aby nedošlo k prasknutí křehkých plastových pacek. Většina moderních praček využívá jednoduchý mechanismus – stlačte zajišťovací pojistku umístěnou v prostoru pro aviváž (obvykle označenou šipkou nebo vroubkováním) a šuplík plynule vytáhněte ven.
U některých starších modelů funguje mírné nadzvednutí a vytažení tahem k sobě. Pokud mechanismus klade odpor, nesahejte po hrubé síle, ale pro jistotu nahlédněte do originálního manuálu k přístroji.
Jakmile máte plastový díl venku, ponořte jej do horké lázně, která povolí nejhrubší a ztvrdlé krusty detergentů. Po několika desítkách minut vezměte do ruky obyčejnou houbičku a zejména starý zubní kartáček. Právě kartáček je naprosto nepostradatelný nástroj, protože jeho štětiny dosáhnou i do těch nejzazších rohů, úzkých sifonů a skrytých záhybů.
Po odstranění hrubých nánosů přichází čas na důkladnou dezinfekci. V čisté vodě si rozmíchejte dvě lžičky kyseliny citronové na půl litru vody, případně použijte roztok bílého octa. Do této tekutiny ponořte dávkovač znovu a pečlivě omyjte všechny jeho části včetně spodní strany a odtokových komor.
Kyselý roztok si hravě poradí také s vodním kamenem, který bývá častým problémem v oblastech s tvrdou vodou. Na silně zanesená místa můžete nanést i specializovaný odvápňovač, ale kyselina citronová obvykle odvede perfektní práci bez rizika poškození plastu.
Vyčištěním samotného šuplíku však práce nekončí. Největší chyba, které se lidé dopouštějí, je zasunutí čistého dílu zpět do špinavého těla pračky. Skutečné ohnisko plísní bývá uvnitř otvoru, konkrétně na stropě komory a v zadním prostoru, kudy do zásuvky přitéká voda pod tlakem.
Ponořte kartáček do připraveného kyselého roztoku a pečlivě vydrhněte stropní trysky i boční stěny šachty. Uvidíte, kolik tmavých usazenin zde ulpívá. Na závěr celý vnitřní prostor vytřete suchou textilií a nechte jej chvíli vyvětrat.
Osušte také dávkovací šuplík a zasuňte jej zpět na původní místo, dokud neuslyšíte zřetelné zacvaknutí pojistky. Jako preventivní opatření pro běžný provoz se doporučuje nechávat šuplík po každém praní pootevřený. Proudící vzduch zabrání kondenzaci vlhkosti, omezí vznik zápachu a podstatně zpomalí návrat nežádoucích plísní i bakterií. Pravidelná péče vám zabere jen pár minut, ale vašemu oblečení zajistí skutečnou čistotu a spotřebiči podstatně delší životnost.
Zdroje článku: centrum.cz, ireceptar.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská